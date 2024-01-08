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今晨8.7℃！明「全台有雨」　下波挑戰強烈冷氣團

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

3縣市「低溫特報」，周二全台有雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的8.7度。氣象粉專提醒，周三、周四會有一股較強的冷空氣南下，有機會達到強烈冷氣團的等級。

►低溫特報

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【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、南投縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署指出，今天清晨東北季風及輻射冷卻影響，西半部、東北部及東部低溫普遍約13至16度，東南部17度左右，尤其新竹、苗栗及南投有局部10度以下低溫發生，白天東北季風減弱，預測北部及宜、花高溫約19至22度，其他地區高溫大約23至26度；東半部及恆春半島有局部短暫雨，因水氣漸增，北部及澎、金、馬也將逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周二華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，全台降雨機率增加，中部以北及東半部降雨範圍較大，南部零星雨且降雨以山區為主；因水氣充沛，若水氣及溫度條件能配合，中部以北3000至3500公尺以上高山有降雪的機率。

氣象署預報，周三大陸冷氣團南下，北部及東北部整天偏冷，其他地區高溫亦下降，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四冷氣團影響，但水氣減少轉為乾冷的冷空氣，清晨輻射冷卻影響，各地需留意低溫，北部及東北部天氣整天偏冷，其他地區早晚亦偏冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

氣象署表示，周五清晨仍受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，環境持續偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；周六、周日氣溫逐漸回升，環境風場轉為偏東風，東半部有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，周三、周四之間會有一股較強的冷空氣南下，有機會達到強烈冷氣團的等級，周五就會減弱逐漸回溫，至於實際強度再觀察一下；而選前之夜、投票日，目前看來各地天氣相當晴朗穩定，且涼爽舒適，不會太冷也不熱，相當適合出門投票。

▼最新歐洲數值模式周四清晨溫度分布圖。 （點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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