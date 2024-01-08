快訊／回防醫界票！賴清德首拋「改革健保給付制度」全國會議

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／鄭文婷辦公室提供）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨總統候選人賴清德今（8）晚間出席基隆造勢活動，拋出新主張，他表示，自己來自醫界，對醫界面臨的困難最了解，他也最有誠意，能解決醫療人員各項問題，所以，若他當選，將會跟醫界一起召開「優化醫療體系，改革健保給付制度的全國擴大會議」，邀請各種醫界團體與消費者、醫療產業代表，共同討論未來30年長久的健保制度。

醫界長期以來被視為是綠營鐵票，不過，台大婦產科名醫施景中近日發文指出，有位長期關注台灣民主發展的醫界學長向他透露，國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付1點1元的支票，對民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的殺傷力很大，已經好幾個醫師群組一面倒地說「第一次要投國民黨」。

對此，賴清德今天上午時強調，他提出「健康台灣」政見，涵蓋改善醫療工作環境等非常多的項目，且自己來自醫界，對醫界面臨的困難最了解，也是最有誠意解決各項問題的人，呼籲不要相信為了選舉亂開支票的人。

此外，賴清德今天晚間在基隆市造勢活動中，與民進黨不分區立委候選人、醫師王正旭同台造勢，他說，王正旭是長庚醫院的癌症專家，也是國民健康的守護者，自己走的是腎臟內科，王走的則是癌症治療專科，這次自己參選總統，應該好好照顧全國人民的健康，將成立新台幣100億元的癌症新藥基金，減輕癌症家庭的負擔，並讓癌症患者可儘早用到新藥。

賴清德談及，他來自醫界，對醫界面臨的困難最了解，他也最有誠意，能解決醫療人員各項問題，所以，未來他若當選總統，將會跟醫界一起召開「優化醫療體系、改革健保給付制度的全國擴大會議」，邀請各種醫界團體與消費者、醫療產業代表，共同討論未來30年長久的健保制度。

賴清德強調，政府不要頭痛醫頭，腳痛醫腳，好好討論一下，讓健保可以永續發展，繼續發揮照顧人民健康的責任。