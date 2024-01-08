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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜開酸賴清德！「懷念我...可找我影片」　但不是羅致政那種

▲韓國瑜出席侯康台中大造勢助講。（圖／記者游瓊華攝）

▲韓國瑜出席侯康台中大造勢助講，今日開酸羅致政不雅影片爭議。（圖／記者游瓊華、白珈陽、許權毅攝，下同）

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

國民黨總統副總統候選人侯友宜、趙少康，今（8）日晚間在台中舉行選前大型造勢，前高雄市長、名列國民黨不分區第一名的韓國瑜現身站台，現場立刻大喊「院長好」。韓國瑜上台後就開嗆賴清德，「是懷念我？還是害怕我？如果懷念我，可以上網找我的影片，但我的影片不是羅致政那種的！」大酸羅致政的不雅影片。

韓國瑜說，今天剛好是自己第100場助講，昨天賴清德黃金周在高雄，應該是跟所有鄉親報告施政理念，結果把寶貴時間，浪費在我這個又老又禿的人身上，從頭到尾都在罵我，不曉得賴清德是懷念我還是害怕我，如果是懷念，可以上網路上或電視上找我的影片，但我的影片跟羅致政那種不一樣。

▲▼侯友宜、趙少康8日台中造勢。（圖／記者白珈陽、許權毅攝）

韓國瑜表示，如果賴清德是害怕我，賴清德就要勇敢，把民主進步黨改成「貪污進步黨」，自己就投賴清德一票。韓說：「親愛台中人，我們希望總統，到底帶給我們什麼，我們要的不多，只要四個字「安居樂業」，我們到廟裡拜拜永遠八字「國泰民安、風調雨順」，結果民進黨八年貪污腐敗，你賴清德應該反省，如果當上總統，如何整頓、法辦你的貪污同事。」

▲韓國瑜出席侯康台中大造勢助講。（圖／記者游瓊華攝）

韓國瑜批，民進黨拿到權力之後，權力變成貪污鈔票，簡直無法原諒，這兩天講廢死，賴不敢說，但侯友宜說得很清楚、男子漢，自己幫侯濃縮成10字，「對好人更好，對壞人更壞。」

韓最後表示，政治人物喜歡錢沒問題，好好去賺，但是你不能貪污，這是政治學的ABC，我們要用選票向全世界、全台灣證名，我們是有分辨能力的。

▲▼侯友宜、趙少康8日台中造勢。（圖／記者白珈陽、許權毅攝）

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