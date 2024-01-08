大武警校園反毒、識詐及交安宣導　提升學生防護意識

▲大武員警前往校園反毒、識詐及交安宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武警分局多良派出所為維護校園安全，提升學生自我保護意識，日前至大溪國小進行反毒、識詐及交通安全宣導，藉此加深學生反詐騙及反毒意識，並同時提醒遵守交通規則，維護學童安全。

因應寒假即將到來，大武警關心學生校外生活，尤其學生族群時有遭詐騙及誤吸食毒品的新聞報導，多良派出所特至大溪國小實施校園反毒、識詐、交通宣導，由員警對在場學生講解常見的詐騙手法，並提醒切勿隨意點擊手機簡訊、電子郵件、社群軟體訊息之不明連結，避免個資外洩，如接獲不明來電、簡訊或LINE訊息，請務必謹慎求證，避免落入詐騙集團的陷阱；此外，亦帶領學生認識各種毒品之外觀包裝，如將毒品偽裝成美味的糖果、果凍、巧克力、跳跳糖等案例教育，另提醒學生對陌生人務必提高警覺並且不隨意接受陌生人的物品及飲料，宣導活動最後也提醒同學們無汽（機）駕駛執照，切勿騎乘機車及駕駛車輛，以維護交通安全。

大武分局呼籲，寒假期間應鼓勵多參與正當休閒育樂活動，家長要多留意子女生活作息及交往對象，避免學生因同儕壓力或好奇心而吸食或碰觸毒品，平時使用網路時也要特別注意，避免個資外洩，維護自身安全。