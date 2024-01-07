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天后宮廣場舉辦送春聯熱鬧滾滾　關山鎮書法協會歡喜迎新

▲台東縣關山鎮書法協會7日在關山「天后宮」廟埕舉辦送春聯活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣關山鎮書法協會7日在關山「天后宮」廟埕舉辦送春聯活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

準備迎接農曆新年的到來，台東縣關山鎮書法協會7日在關山「天后宮」廟埕舉辦送春聯活動；氣溫回升也順勢帶動現場氣氛相當熱絡，許多家長帶著小朋友參與，書法協會也開放民眾指定吉祥詞句或喜歡的圖案現場「揮毫」。

關山鎮書法協會7日由理事長鄭聘嬴聯合書法家進行現場揮毫，包括鎮長彭成豐、鎮民代表會副主席李偉鈺、代表謝東原、天后宮主委方瑞清、關山同濟會長吳秀琴等人均到場向書法家們致意，民眾得知可以免費索取春聯也把握機會；鄭聘嬴等人針對明年龍年生肖將其融入紅宣紙中成為創意春聯，鄭聘嬴還現場與小朋友齊力完成一幅「大吉大利」彩繪春聯。

▲台東縣關山鎮書法協會7日在關山「天后宮」廟埕舉辦送春聯活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

近年來在台東縣許多索取春聯的活動可以看見鄭聘嬴現場揮毫，她除了可以寫得一手好字外還精通繪畫；她表示國小開始就非常喜歡寫字、畫圖，10多年前有機會能重拾毛筆學習各種書法字體的運用，更藉由書畫創作意外解決昔日長期困擾的睡眠障礙問題。

鄭聘嬴擅長設計圖案融入書法字體成為「創意春聯」，搭配每年的生肖勾勒簡單的線條就把平淡的春聯活靈活現。書法是歷史悠久的文化，靠著自學把傳統春聯再加上意象空間的設計運用，讓年輕一代也樂意在新年時張貼討喜的春聯來應景。

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