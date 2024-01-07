　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東義消大隊長1／6交接　饒慶鈴期勉承先啟後護縣民

▲台東義消大隊6日舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東義消大隊6日舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣義勇消防總隊台東義消大隊6日晚間舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮，縣長饒慶鈴感謝卸任涂增堂大隊長的付出與辛勞，期盼新任方禹勝大隊長帶領下，消防救災工作持續推動，協助擴充裝備及辦理專業訓練，讓義消弟兄有更充足的軟硬體執行救災救護，照護大家安全。

新任方禹勝大隊長在縣長饒慶鈴宣達佈達令及頒發派令、主持監交下，接過台東義消大隊旗幟，揮舞隊旗象徵義消精神傳承、延續打火弟兄熱血。

▲台東義消大隊6日舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，台東縣義消約1425人，共有台東、關山、成功、大武救災救護大隊及宣導義消大隊，其中台東義消大隊現有9個救災及2個救護義消分隊，總人數達258人，為縣內規模最大的救災救護義消大隊，在歷任義消大隊長帶領下，與消防局合作無間，是各項消防救災工作的重要推手，更是縣民守護者。

為感謝義消夥伴辛勞，縣府提高協勤津貼、每年辦理疾病與意外保險，挹注福利互助金等，去年爭取400萬元購置義消人員制服、背心和消防衣帽等，今年將添購特搜及無人機等訓練裝備，提升專業及安全性。

消防局說明，台東大隊轄區內的住宅火災案件佔縣內火災逾5成，因此強化火災搶救能力是迫切所需。今年將強化義消火災搶救能力組合訓練，預計6月底前完成火場後勤義消17小時訓練，模擬火場綜合情境演練，有效結合義消火搶班、消防車先鋒操作員及火場後勤義消人員，共同完成火災搶救任務分工，提升義消專職分工效能，達到保護民眾生命財產安全。

ET快訊
快訊／現場直擊！3萬人擠爆夢時代　高喊「給我一個總統侯友宜」
少年愛上美女人妻！「黏一起4天」拍性愛片：要抱抱
快訊／連續3天！　北韓砲擊延坪島海域
3病毒佔最多！患者增2~3成　孩童昏倒併發「壞死性腦炎」
兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！　衛生紙團沾精液

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東義消大隊長1／6交接　饒慶鈴期勉承先啟後護縣民

強化屏東南北交通樞紐　東港轉運站7日啟用

2024府城119消防節　黃偉哲：向城市英雄說出心裡話

2024桃園立委選舉　電視政見發表會8、9兩天登場

全台最大場！國際獅子會300B5區千人捐血　1／9中壢登場

大掃除迎龍年！花蓮新城鄉500志工掃街　清出300公斤廢棄物

一手掌握生活大小事！花蓮市UniLife　建構市民生活圈平台

溫情姐妹會連續4年認養路燈　為花蓮市民點亮道路光明燈

嚴寒澆不熄溫暖付出　台南做工行善團為兩地弱勢修繕

天后宮廣場舉辦送春聯熱鬧滾滾　關山鎮書法協會歡喜迎新

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

LV掉LOGO「LOVER變OVER」　男神大集合...最高顏值趴！

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

台東義消大隊長1／6交接　饒慶鈴期勉承先啟後護縣民

強化屏東南北交通樞紐　東港轉運站7日啟用

2024府城119消防節　黃偉哲：向城市英雄說出心裡話

2024桃園立委選舉　電視政見發表會8、9兩天登場

全台最大場！國際獅子會300B5區千人捐血　1／9中壢登場

大掃除迎龍年！花蓮新城鄉500志工掃街　清出300公斤廢棄物

一手掌握生活大小事！花蓮市UniLife　建構市民生活圈平台

溫情姐妹會連續4年認養路燈　為花蓮市民點亮道路光明燈

嚴寒澆不熄溫暖付出　台南做工行善團為兩地弱勢修繕

天后宮廣場舉辦送春聯熱鬧滾滾　關山鎮書法協會歡喜迎新

管爺降臨爆歡呼！管中閔高雄挺侯友宜　「唯一心願下架民進黨」

彰化男空地燒樹枝出包　隔壁廢棄車場2車燒成廢鐵

中信門神艾德近8個月內首度出賽　傷癒首秀大破戰神陣

台灣大選倒數！美日韓首召開「印太對話」　談台海與北韓核武威脅

26歲OL拍完寫真照　回家「渾身爆癢」抓出血痕 ！醫師解答

有錢人「1花錢觀念不一樣」　理財網紅曝：跟賺多少沒關係

快訊／現場直擊！3萬人擠爆夢時代　高喊「給我一個總統侯友宜」

台南35坪事故屋開價580萬　網嗆「公開入手價」戰翻

秀英首挑戰舞台劇卻惹出風波！　「相機快門聲不斷」觀眾怒刷負評

快訊／高雄男陳屍大圳！一早巡田未歸　家屬報警尋獲遺體

地方熱門新聞

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

朱立倫籲2024給改革的國民黨勝選機會

藍營桃園拚勝選　韓國瑜喊棄柯保候

陳佩琪拜票炫風狂掃台南

快訊／台南永康區仁愛街科技公司傳火警

選戰煙哨味濃　羅廷瑋請江啟臣陪掃街

2024角板山梅花季　千人揮毫揭揭序

第18屆桃園全國春聯書法比賽　得獎名單揭曉

台南榮獲CNN選為2024最值得造訪地點

2024桃園立委選舉　電視政見發表會8日起登場

妃常女力音樂祭登場

國際獅子會300B5區千人捐血　1/9中壢登場

南消東門義消中隊救助技能再進化

台南做工行善團為兩地弱勢修繕

更多熱門

相關新聞

不止紙鶴！災區沒人要物資　泡麵上榜　

不止紙鶴！災區沒人要物資　泡麵上榜　

日本石川縣強震迄今至少126死，各地搜救行動持續進行中。隨著大量物資送入災區，日本記者呼籲民眾別再把紙鶴等「垃圾」送進災區，日媒也曾報導「災區不需要的物品清單」，除了紙鶴之外，「辣味泡麵」也上榜。

天后宮廣場舉辦送春聯　關山鎮書法協會歡喜迎新

天后宮廣場舉辦送春聯　關山鎮書法協會歡喜迎新

台東3間老宅餐廳推薦

台東3間老宅餐廳推薦

開車經鹿野驚見「梅花鹿本尊」！

開車經鹿野驚見「梅花鹿本尊」！

南消東門義消中隊救助技能再進化

南消東門義消中隊救助技能再進化

關鍵字：

義消救災台東

讀者迴響

熱門新聞

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

約女友來房間「小阮經天」2天後提分手

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！3天連發詭異PO文

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

2024上半年「財運最好」3大星座

女大生聖誕節墜樓遺體破碎　父母心痛求助修復　

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

特斯被公審「停狗屎樣」！車主回擊：不爽歡迎砸車

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面