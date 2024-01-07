台東義消大隊長1／6交接　饒慶鈴期勉承先啟後護縣民

▲台東義消大隊6日舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣義勇消防總隊台東義消大隊6日晚間舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮，縣長饒慶鈴感謝卸任涂增堂大隊長的付出與辛勞，期盼新任方禹勝大隊長帶領下，消防救災工作持續推動，協助擴充裝備及辦理專業訓練，讓義消弟兄有更充足的軟硬體執行救災救護，照護大家安全。

新任方禹勝大隊長在縣長饒慶鈴宣達佈達令及頒發派令、主持監交下，接過台東義消大隊旗幟，揮舞隊旗象徵義消精神傳承、延續打火弟兄熱血。

饒慶鈴表示，台東縣義消約1425人，共有台東、關山、成功、大武救災救護大隊及宣導義消大隊，其中台東義消大隊現有9個救災及2個救護義消分隊，總人數達258人，為縣內規模最大的救災救護義消大隊，在歷任義消大隊長帶領下，與消防局合作無間，是各項消防救災工作的重要推手，更是縣民守護者。

為感謝義消夥伴辛勞，縣府提高協勤津貼、每年辦理疾病與意外保險，挹注福利互助金等，去年爭取400萬元購置義消人員制服、背心和消防衣帽等，今年將添購特搜及無人機等訓練裝備，提升專業及安全性。

消防局說明，台東大隊轄區內的住宅火災案件佔縣內火災逾5成，因此強化火災搶救能力是迫切所需。今年將強化義消火災搶救能力組合訓練，預計6月底前完成火場後勤義消17小時訓練，模擬火場綜合情境演練，有效結合義消火搶班、消防車先鋒操作員及火場後勤義消人員，共同完成火災搶救任務分工，提升義消專職分工效能，達到保護民眾生命財產安全。