　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

粒狀污染物防制新措施上路　各工廠應檢視設備是否符最新標準

▲粒狀污染物防制新措施上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲粒狀污染物防制新措施上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應民眾對於空氣品質要求提升，環境部加強工廠逸散性粒狀污染物的管制力道，並於112年7月6日修正發布「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，除了改善設備、提高防制效率，亦規定工廠須設置錄影監視系統，確保防制設施正常運作，預估效益為每年可減少1,471公噸總懸浮微粒排放，法規新制最快將於修正發布一年後上路，環保局提醒各工廠應檢視防制設備是否符合最新標準。

台東環保局說明，因為瀝青及混凝土拌合業或砂石堆置場常有逸散性粒狀物的空氣污染問題，環境部特別修正發布相關法規新制，規範堆置場的總設計或實際堆置體積在3,000平方公尺以上，或每年堆置量超過6萬公噸，就屬於大型堆置場範疇，應依規定設置洗車台、洗掃周邊道路，以及設置錄影監視系統，用意在確保出入口、洗車台以及堆置區是否確實防制。

除此之外，自動洗車設備規格也有新規定，汰除水槽式並全面採跳動路面型式，讓業者減少每日更換廢水的用水量，也可以提高車輛的清洗效率；也針對公有道路分隔島及人行道，規範道路維護管理機關須檢視覆土高度或採行植生綠化方式，以防止廢水溢流污染道路。

經調查台東縣列管業者已有2家完成跳動路面洗車平台，至少30間業者應配合設置錄影監視系統，瀝青業已裝設圍封式集氣設備的業者1間，新法上路後可有效降低粒狀污染物質排放並改善民眾陳情污染問題。

環保局進一步指出，考量業者更新汰換設備耗時費力，部分設施給予1年緩衝期限進行改善或增設，瀝青業局部集氣設備、交通島與人行道裸露區緩衝期限則為3年，環保局將針對修法主要規範內容進行查核，提醒公私場所務必於期限內完成相關防制設施的改善，避免誤觸新法規，也給自己更優質的工作環境。

ET快訊
冒名舉發142次！　檢舉魔人慘了
阿里山公路轎車「滑落之字形車道」　車內只有6歲童
國泰跨轉66次優惠沒了　用戶愣「被收15元手續費」
國中生遭割頸「院方急調百袋血」　血液基金會：輸6萬cc救不回
55歲袁惟仁成植物人2年　友：已經認不得人
快訊／新北檢證實收到羅致政不雅片鑑定報告　公開真偽需2條件
快訊／國3嚴重車禍8傷！　25歲男無呼吸心跳
《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」　表現炸鍋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大武警校園反毒、識詐及交安宣導　提升學生防護意識

粒狀污染物防制新措施上路　各工廠應檢視設備是否符最新標準

20公升罈裝「金門高粱酒」限量銷售！電腦亂數抽9999位幸運兒

快訊／台南大內區夫妻騎車共乘　妻子不慎摔落跌斷右腳送醫

「埔里阿公」賴錦鏡父女籌建12年　炫寬愛心教養家園新院區終動土

法不入家門已過時！家暴法增修條文上路　糾紛冷靜處理免觸法

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

王金平、邱毅站台力挺　李全教：讓懂法案預算專業立委為民服務

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

大武警校園反毒、識詐及交安宣導　提升學生防護意識

粒狀污染物防制新措施上路　各工廠應檢視設備是否符最新標準

20公升罈裝「金門高粱酒」限量銷售！電腦亂數抽9999位幸運兒

快訊／台南大內區夫妻騎車共乘　妻子不慎摔落跌斷右腳送醫

「埔里阿公」賴錦鏡父女籌建12年　炫寬愛心教養家園新院區終動土

法不入家門已過時！家暴法增修條文上路　糾紛冷靜處理免觸法

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

王金平、邱毅站台力挺　李全教：讓懂法案預算專業立委為民服務

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

鄭元暢在巴黎為王心凌改行程！合體楊謹華打造催淚MV

阿公母湯喔！騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

龍年12星座「福氣指數」排行出爐　處女座有望升職加薪

《超人》男星爆婚外情！妻子離奇神隱18天　公司切割：合約到期了

台積電漲7元收583　台股小漲54點來到17573點

力挺賴品妤！蕭美琴汐止啟程車掃　讚「她代表不怕辛苦戰士精神」

直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

阿里山公路轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

國1台南段油罐車車頭撞爛變形！女駕駛受困1小時被救出送醫

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

王金平、邱毅站台力挺李全教

陳其邁：選舉不是實驗不能重來

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖姚正玉

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

震撼空拍曝！賴清德高雄造勢人潮溢出

柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

馬文君點必勝達摩左眼珠祈求五連霸

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！粉絲暴動了

選前黃金周！林右昌基隆助陣鄭文婷

新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

南投13衛生所　去年起免費心房顫動篩檢2萬人

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

六都綠營美女議員草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒進立院

更多熱門

相關新聞

台東義消大隊長1/6交接　饒慶鈴期勉承先啟後護縣民

台東義消大隊長1/6交接　饒慶鈴期勉承先啟後護縣民

台東縣義勇消防總隊台東義消大隊6日晚間舉辦112年度績優義消表揚暨大隊長交接佈達典禮，縣長饒慶鈴感謝卸任涂增堂大隊長的付出與辛勞，期盼新任方禹勝大隊長帶領下，消防救災工作持續推動，協助擴充裝備及辦理專業訓練，讓義消弟兄有更充足的軟硬體執行救災救護，照護大家安全。

天后宮廣場舉辦送春聯　關山鎮書法協會歡喜迎新

天后宮廣場舉辦送春聯　關山鎮書法協會歡喜迎新

台東3間老宅餐廳推薦

台東3間老宅餐廳推薦

開車經鹿野驚見「梅花鹿本尊」！

開車經鹿野驚見「梅花鹿本尊」！

東北季風增強！中部連4天空氣品質「橘到紅」

東北季風增強！中部連4天空氣品質「橘到紅」

關鍵字：

空氣品質污染台東

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面