韓國瑜操作「棄柯投侯」　林佳龍：作用不大！柯不弱、侯沒預期強

▲總統府秘書長林佳龍在「暐瀚撞新聞」中談2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）



記者詹宜庭／台北報導

選戰倒數5天，國民黨不分區立委候選人韓國瑜6日晚間在桃園造勢時形容民眾黨總統候選人柯文哲選舉像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏，更喊話柯粉票投「侯康配」。對此，總統府秘書長林佳龍表示，這樣操作棄保作用不大，因為可割可棄的都差不多了，基本盤也早就匯流了，「柯不弱而侯也沒有預期來得強」，這個格局是蠻明顯的，並非想像中可以被棄保的。

對於2024總統大選，林佳龍今日在廣播節目「暐瀚撞新聞」中表示，他對賴清德有信心，但台灣選舉沒有到選民把票投出來，真的誰都無法預測，因為可能3%、5%就可能改變選舉結果，所以賴清德一定要非常地戒慎恐懼。再者，除了全力衝刺以外，因為是三腳督局勢，如何在策略上維持格局不變，這也需要很好的平衡感。

另對韓國瑜喊話柯粉集中選票投給「侯康配」，主持人黃暐瀚問「這樣操作棄保會有用嗎？」林佳龍認為，作用不大，因為可割可棄的都差不多了，基本盤也早就匯流了，且後來侯友宜遇到凱旋苑爭議，以及新莊土地收購問題，使他在中間選民中很難帶動，「柯不弱但侯也沒有預期來得強」，這個格局是蠻明顯的。

林佳龍分析，由於柯文哲不是靠組織動員，若觀察他造勢場合去分析到場的人，從其質量與生活周遭經驗可以發現，投票率是可高可低，並非想像中可以被棄保的，所以即使用聯合政府，也未必能引誘他。