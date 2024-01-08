凌濤咬賴清德台南炒房　爆豪宅與安平遊艇碼頭開發案時間點重疊

▲凌濤指出，賴清德的「賴美宅」鄰近開發案附近。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／高雄報導

國民黨2024競選發言人凌濤今（8）日持續緊咬民進黨總統候選人賴清德炒房爭議，直指「賴美宅」不僅鄰近捷運安億轉運站，更面對「安平遊艇碼頭開發案」，過程中是否有無圖利，有無量身打造，喊話賴清德應該直球對決，不該再閃躲。

針對賴美宅的議題，凌濤表示，賴清德躲了兩天終於對於「賴美宅」親自回應，但令人疑惑的是賴清德居然沒有推給中共介選，算是有進步嗎？他強調，國民黨PK小組將持續檢驗「賴美宅」，不僅臨捷運安億轉運站，面對6600坪大公園，延伸下去竟然是一個面海的超級大道，港濱歷史公園加上林默娘公園，三個公園加起來，賴美宅坐擁的其實是18,000坪大景觀，真的是絕佳的風水寶地！

凌濤也指出，賴清德爽躺美宅家裡，不用人擠人，就可以俯瞰2024「龍耀臺南」燈會，根據安平燈區規畫範圍，共78公頃，包含主要佈燈面積22公頃、周邊沿線光環境、停車場接駁管理與照明、水域展演、煙火施放等共56公頃。他指出，所有民眾必須人擠人才能看燈會，賴清德只需要到賴美宅五樓就可以爽看燈會。

凌濤進一步表示，賴美宅臨「安平遊艇碼頭開發案」，與「捷運納前膽」的時間點重疊，整套規劃實在太巧合；凌濤說明，107年8月，賴清德擔任行政院院長時宣布將捷運綠線納入前瞻二期特別預算；107年10月，亞果遊艇公司已與臺灣港務公司及高雄港區土地開發公司簽訂合約；109年1月亞果國際遊艇城投資案相關工程全面啟動，行政院環保署「環境影響評估審查委員會第368次會議」審查，決議為修正過；110年3月，賴清德即購買安平區育平7街的3200萬豪宅。

凌濤表示，賴美宅距離新的安平港遊艇碼頭開發案，距離僅僅一點多公里，開車六分鐘，開發案內包括五大區域，總體土地價值的開發利益高達50億。開發過程中，台灣港務公司發布全國最大遊艇碼頭開發案安平港遊艇碼頭全面啟動，直指呼應賴清德擔任台南市長期間的計畫「親水大台南」，由亞果遊艇集團將規劃設計長達500米的水岸遊憩步道。他進一步指出，隨即2020年三月，臺南市政府前水利局長李賢義接任台灣港務公司董事長，凌濤質疑李賢義是否要負責後續計畫執行？有無圖利賴清德？有無量身打造？

針對得標的亞果公司，凌濤指出，亞果遊艇開發股份有限公司代表人侯佑霖是台南幫第三代，政治獻金清一色綠友友，還捐贈黃偉哲兩次！整體計畫看起來像量身打造的內容，賴清德還要迴避嗎？難道這是中共介選嗎？

凌濤呼籲民進黨用自己的標準來要求自己，應該公開整個過程，也要求台灣港務公司在106年11月16日單獨的甄選會議，就讓亞果公司脫穎而出，應該公開當時的會議記錄，以示公信；否則不管是750億的捷運綠線轉運站以及安平港遊艇開發案，都讓外界懷疑賴清德為自己私人的資產來滋養，這比賴皮寮的事件還嚴重100倍，呼籲賴清德直球對決，不要再躲了。