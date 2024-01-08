　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤咬賴清德台南炒房　爆豪宅與安平遊艇碼頭開發案時間點重疊

▲國民黨2024競選發言人凌濤指出，賴清德的「賴美宅」鄰近開發案附近。（圖／國民黨提供）

▲凌濤指出，賴清德的「賴美宅」鄰近開發案附近。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／高雄報導

國民黨2024競選發言人凌濤今（8）日持續緊咬民進黨總統候選人賴清德炒房爭議，直指「賴美宅」不僅鄰近捷運安億轉運站，更面對「安平遊艇碼頭開發案」，過程中是否有無圖利，有無量身打造，喊話賴清德應該直球對決，不該再閃躲。

針對賴美宅的議題，凌濤表示，賴清德躲了兩天終於對於「賴美宅」親自回應，但令人疑惑的是賴清德居然沒有推給中共介選，算是有進步嗎？他強調，國民黨PK小組將持續檢驗「賴美宅」，不僅臨捷運安億轉運站，面對6600坪大公園，延伸下去竟然是一個面海的超級大道，港濱歷史公園加上林默娘公園，三個公園加起來，賴美宅坐擁的其實是18,000坪大景觀，真的是絕佳的風水寶地！

凌濤也指出，賴清德爽躺美宅家裡，不用人擠人，就可以俯瞰2024「龍耀臺南」燈會，根據安平燈區規畫範圍，共78公頃，包含主要佈燈面積22公頃、周邊沿線光環境、停車場接駁管理與照明、水域展演、煙火施放等共56公頃。他指出，所有民眾必須人擠人才能看燈會，賴清德只需要到賴美宅五樓就可以爽看燈會。

凌濤進一步表示，賴美宅臨「安平遊艇碼頭開發案」，與「捷運納前膽」的時間點重疊，整套規劃實在太巧合；凌濤說明，107年8月，賴清德擔任行政院院長時宣布將捷運綠線納入前瞻二期特別預算；107年10月，亞果遊艇公司已與臺灣港務公司及高雄港區土地開發公司簽訂合約；109年1月亞果國際遊艇城投資案相關工程全面啟動，行政院環保署「環境影響評估審查委員會第368次會議」審查，決議為修正過；110年3月，賴清德即購買安平區育平7街的3200萬豪宅。

凌濤表示，賴美宅距離新的安平港遊艇碼頭開發案，距離僅僅一點多公里，開車六分鐘，開發案內包括五大區域，總體土地價值的開發利益高達50億。開發過程中，台灣港務公司發布全國最大遊艇碼頭開發案安平港遊艇碼頭全面啟動，直指呼應賴清德擔任台南市長期間的計畫「親水大台南」，由亞果遊艇集團將規劃設計長達500米的水岸遊憩步道。他進一步指出，隨即2020年三月，臺南市政府前水利局長李賢義接任台灣港務公司董事長，凌濤質疑李賢義是否要負責後續計畫執行？有無圖利賴清德？有無量身打造？

針對得標的亞果公司，凌濤指出，亞果遊艇開發股份有限公司代表人侯佑霖是台南幫第三代，政治獻金清一色綠友友，還捐贈黃偉哲兩次！整體計畫看起來像量身打造的內容，賴清德還要迴避嗎？難道這是中共介選嗎？

凌濤呼籲民進黨用自己的標準來要求自己，應該公開整個過程，也要求台灣港務公司在106年11月16日單獨的甄選會議，就讓亞果公司脫穎而出，應該公開當時的會議記錄，以示公信；否則不管是750億的捷運綠線轉運站以及安平港遊艇開發案，都讓外界懷疑賴清德為自己私人的資產來滋養，這比賴皮寮的事件還嚴重100倍，呼籲賴清德直球對決，不要再躲了。

ET快訊
快訊／國3搶救畫面曝！「壓縮車」2人重傷受困
LIVE／韓國瑜喊棄保遭嗆下跪走路　李珍妮嗆前主播做雞惹議！
快訊／國1「2大車事故」！　全線封閉中
獨／綠票倉鬆動！醫界10張LINE炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉
快訊／國3交流道嚴重車禍！轎車壓縮剩半截　傷亡不明
獨／漢來海港自助餐漲價　3／1起最多貴100元
傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果
《超人》愛妻男星爆出軌！「想抱妳」調情人妻　訊息曝光
明全台有雨！周三起急凍「北台灣10°C↓」
駁二網美景點毀了！大媽無視警語爬上「椅子樂譜」斷裂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024成台灣史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

韓國瑜操作「棄柯投侯」　林佳龍：作用不大！柯不弱、侯沒預期強

凌濤咬賴清德台南炒房　爆豪宅與安平遊艇碼頭開發案時間點重疊

韓國瑜「柯是空氣槍」拚棄保？　學者分析：難度比較高

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

侯友宜仍不願鬆口喊「棄柯保侯」　稱當選組有權有責的聯合政府

遭郭璽人身攻擊　馬文君反問：蔡英文老嗎？陳菊肥嗎？

批賴清德選舉到才關心台南　侯友宜：我把民進黨欠南部全討回來

藍營造勢管中閔首次站台　陳學聖：氛圍在變了

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

2024成台灣史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

韓國瑜操作「棄柯投侯」　林佳龍：作用不大！柯不弱、侯沒預期強

凌濤咬賴清德台南炒房　爆豪宅與安平遊艇碼頭開發案時間點重疊

韓國瑜「柯是空氣槍」拚棄保？　學者分析：難度比較高

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

侯友宜仍不願鬆口喊「棄柯保侯」　稱當選組有權有責的聯合政府

遭郭璽人身攻擊　馬文君反問：蔡英文老嗎？陳菊肥嗎？

批賴清德選舉到才關心台南　侯友宜：我把民進黨欠南部全討回來

藍營造勢管中閔首次站台　陳學聖：氛圍在變了

《英雄聯盟》史矛德不夠龍...五官太像人遭批恐怖　官方急修正

日消防員徒手挖出5人皆亡　悲嘆「沒工具難救人」現場向家屬致歉

交通部次長退休　民航局長林國顯調陞！交通部3人事異動出爐

金球獎／宮崎駿被宣布獲獎「結果沒人到場」！《奧本海默》拿最多獎

2024成台灣史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

帥氣虎斑幫忙顧店　180高臉配上「貼地底盤」笑噴客人：是米克基

名記者曝洋基要認真補先發　內部認為簽下史奈爾機率高

北市文山最貴社區換人　河景宅每坪92.4萬擠下「南方莊園」

不怕跌洞裡！一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

會買到失心瘋！日本第一家「史努比茶屋」開箱　商品部有夠好逛

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

柯粉後腦「剃上柯文哲」　選委會說話了

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德

郭璽南投站台下跪…辱她「老女人」！馬文君喊告

侯康配若勝選將任閣揆？盧秀燕今晚說明

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

分析／賴清德拚高雄百萬票　仍靠韓國瑜動員

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

邱顯智飆髒話狂轟黃國昌　「你這叫做賣友求榮！」

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢攻綠票倉

中和超級星期天激戰！藍營雙倫合體車掃

更多熱門

相關新聞

韓國瑜操作「棄柯投侯」　林佳龍：作用不大！柯不弱、侯沒預期強

韓國瑜操作「棄柯投侯」　林佳龍：作用不大！柯不弱、侯沒預期強

選戰倒數5天，國民黨不分區立委候選人韓國瑜6日晚間在桃園造勢時形容民眾黨總統候選人柯文哲選舉像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏，更喊話柯粉票投「侯康配」。對此，總統府秘書長林佳龍表示，這樣操作棄保作用不大，因為可割可棄的都差不多了，基本盤也早就匯流了，「柯不弱而侯也沒有預期來得強」，這個格局是蠻明顯的，並非想像中可以被棄保的。

韓國瑜「柯是空氣槍」拚棄保？　學者分析：難度比較高

韓國瑜「柯是空氣槍」拚棄保？　學者分析：難度比較高

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

侯友宜仍不願鬆口喊「棄柯保侯」　稱當選組有權有責的聯合政府

侯友宜仍不願鬆口喊「棄柯保侯」　稱當選組有權有責的聯合政府

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統2024賴清德

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面