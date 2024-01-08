獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

▲趙少康推出健保給付1點1元的政策，劍指民進黨醫界票倉，而醫界內部群組確實掀起熱烈討論，甚至有轉而支持藍營，綠營鬆動的現象。（圖／讀者提供，下同）



記者陶本和／台北報導

長期被視為民進黨鐵票倉的醫藥界，近日國民黨副總統候選人趙少康拋出健保給付1點1元的政策，策略顯見在強攻綠營鐵票；而台大婦產科名醫施景中也透露，好幾個醫師Line群組一面倒轉向挺藍營。對此，《ETtoday新聞雲》取得諸多群組截圖，證實醫界群組討論熱烈，且衝擊綠營昔日鐵票，其中還不乏有3000多人的醫生群組。

趙少康近日提出了4項醫療平權政見，包含為急性及特殊病床護理師每月加薪1萬元；三班護病比必須入法，改善血汗工作環境；加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，不要讓護理人員浪費無謂的時間；重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以1點1元為目標，不要再打折。

趙少康戰略目標明確，就是劍指民進黨長期鞏固的醫藥界票倉。施景中7日晚間在臉書揭露，有一位長期關注台灣發展的學長近日告訴他，針對國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付1點1元政見，對賴清德蕭美琴的殺傷力相當大，已經有好幾個醫師LINE群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」，學長擔心「本來賴蕭領先不多的局勢，會因此打破」。

對此，《ETtoday新聞雲》取得多張醫藥界Line群組的截圖，證實醫界熱烈討論，且綠營有鬆動的跡象。在一個有310人的「新莊醫師論壇」群組中，有人貼出新聞連結，並寫下「執政8年，令醫界很失望吧！」；此外，在多達3000多人的群組「純醫師社群」中，有人說，「我不欠任何顏色，我的眼鏡也是透明色，誰對醫界釋出善意，我心中明白」、「我眼鏡是彩色，講到投票，我是有奶就是娘，某年，我家建築物的廣告看板有問題，藍色幫忙，我投藍色！過幾年，我家的既成違建莫名奇妙被檢舉，綠的幫忙，我的看板給綠色掛。」

有醫師直言，「攸關健保浮動點值1點1元為目標，讚！」、「無論哪組人馬，撒幣在我們所有醫療領域人員身上，都是我們長久以來努力爭取期盼的」、「就醫師來講，我們幹部當然期待會員爭取越多越好，不是嗎？」、「就事論事，比起用在國防上的預算，那些補足一點一元，並且是真憑實據完全用在全體國民健康維護上的百億，只是燒餅上掉下來的芝麻而已！樂觀其成！」

有醫師說，「這種醫療友好的政策，沒有發聲明表示贊同的話，長官們真的是臉蹭屁股到都是屎了，還很感心的感覺呢」；也有醫師說，「大家在這個群組談了兩三個月，不就主要在談浮動點值1點1元嗎？如今有候選人主動提到這個議題，這不就是千載難逢的機會，而且時機短暫，稍縱即逝」、「如果全聯會提出聲明，希望三黨候選人都有機會對這個議題提出良性的競爭與說明，不就是符合這裡所有人追求的期望嗎？」

有醫師向全聯會建議，「如果不發聲明，就是暗示賴清德下次可以繼續拿屁股來貼醫師公會全聯會！」

有醫師則說，「健保點值如何，那些工商代表根本不會關心，他們真正關心的是自己工商團體的利益，這些都是要看執政當局的臉色，所以他們都是在看風向的」、「從全聯會理事長之前的表態和動作，就可以理解這其實已經被執政黨收編了，所以可能真的要換黨執政，當理事長成為在野黨時，才能真正去爭取福利，不然就只是順民而已」。

有醫師表示，「眼睛不要只有一種顏色，才能真正的當家作主！」，也有人說，「其實票要怎麼投，真的是大家自己開心就好，喜歡奴就奴，喜歡撞的就去撞」、「我比較期待的是，醫界長官能有為整體醫界未來做考量，該信賴的時候做點信賴，該支持點值政策的時候，就要發點聲，這是那個位置該做，而且可以做的事」。