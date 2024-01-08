傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

▲侯友宜、朱立倫台南車掃。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／高雄報導

日前才被爆疑似自拍不雅影片的民進黨立委羅致政，據最新報導，新北市調查處已掌握鑑定結果，認定相關影片不是深偽造假。國民黨總統候選人侯友宜今（8）日對此表示，既然是中共介選那何其重要，檢測完畢就該趕快公布，喊話檢方限時24小時趕快公布羅致政影片跟照片的調查結果。

競選連任的民進黨新北市7選區立法委員羅致政、遭媒體爆料疑為性愛片男主角，相關影片一度在網路瘋傳，羅致政否認自己是男主角，指控影片是深偽造假，且為境外網軍介選抹黑的伎倆，不過據最新報導，新北市調查處已掌握鑑定結果，認定相關影片不是深偽造假。

侯友宜今日赴台南車隊掃街，會前受訪時對此表示，羅致政的影片、不雅照片已經流傳一陣子，第一時間民進黨說中共介選，人家已經檢測完畢很清楚，卻說選後才要公布？既然是中共介選那何其重要，檢測完畢就該趕快公布，並喊話限時24小時趕快公布羅致政影片跟照片的調查結果，還給是否中共介選的真相，若不公布外界會懷疑國家機器又再介選。

至於，羅致政昨日又被爆出疑似他與總統蔡英文談話的41分鐘錄音檔，內容包括勸蔡英文改運、也提及黨內人事等，後來羅澄清錄音檔是變造，再稱境外介選；侯友宜說，蔡英文錄音外流的事情，民進黨又說中共介選，這是國安危機！不能開玩笑！所以趕快啟動調查，國安危機不可輕視，趕快查清楚，在選前給人民真相，是否真有中共介選，非常重要。