侯友宜仍不願鬆口喊「棄柯保侯」　稱當選組有權有責的聯合政府

▲侯友宜、朱立倫台南車掃。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／高雄報導

昨日是總統大選超級星期天，藍、綠、白齊聚高雄大造勢，但棄保牌能牽引的選票難以估算，也讓最後的選情更加混沌。國民黨大咖們紛紛呼籲柯的支持者集中選票給「侯康配」，遭臆測在操作棄保，但國民黨總統候選人侯友宜卻仍不願鬆口說出「棄柯保侯」四字，今（8）日於台南受訪時僅強調，會堅定自己的步伐向前走，當選將組有權有責的聯合政府，會結合任何黨派有能力有專業的人，共同治理台灣。

高雄昨日藍綠白三黨造勢大車拚，國民黨於夢時代廣場喊出人數破12萬人，但柯文哲造勢也喊出破8萬人，線上更是數萬人收看，聲勢浩大，藍營欲操作「棄保」恐有難度。對此，侯友宜表示，看到南部鄉親，不管是國民黨在台南市還是高雄市的場子都很熱情，人滿到路口站不到、坐不到，尤其車隊掃街時，洗頭的婦人還衝出來就為了看他一眼，店家老闆也衝出來，樓上樓下都一堆人對自己揮手喊凍蒜，南部人就是有熱情。

侯友宜認為，南部人最期待政黨輪替，所以自己提到第三波民主改革，會組成有權有責的聯合政府，會結合任何黨派有能力有專業的人，大家一起共同治理台灣，讓全民共享。侯友宜呼籲，支持在野最大的力量，侯友宜、趙少康，3號做事讓大家萬事OK，民主進步越來越強、越來越好，不像民進黨作到民主退步。

前總統馬英九已多次喊「棄柯保侯」，侯友宜本人卻不願鬆口，僅說「會堅定自己的步伐向前走」，走到最後相信台灣人眼睛是雪亮的，台灣人民要完成政黨輪替的使命，一定集中力量支持侯友宜、趙少康。