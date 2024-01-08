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社會 社會焦點 保障人權

男嬰出生10天遭掐臉逼灌奶　護理師辯「只是想讓他吃完」被起訴

▲▼君悅護理師強餵奶。（圖／翻攝自爆料公社）

▲護理之家護理師強行撐開嬰兒嘴巴，擠壓奶瓶灌奶，被檢察官依強制罪起訴。（資料照／翻攝自爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名產後護理之家的陳姓護理師，前年12月12日上班時，不顧年僅10多天大的男嬰嚎啕大哭，仍一手掐住男嬰臉部，逼男嬰張嘴，一手擠壓奶瓶灌食，男嬰母親氣得提告妨害幼童發育等罪，台北地檢署調查後，將不顧男童掙扎抗拒仍逼迫灌奶的陳女依強制罪起訴；另外施姓護理長因涉案罪嫌不足，獲不起訴。

2021年12月中，有網友在「爆料公社」po出1段影片，畫面是從1名護理師背後拍攝，可明顯看出護理師正在餵食1名嬰兒，她的左手掐著嬰兒臉部，並用拇指壓住嬰兒下巴，逼嬰兒張開嘴巴，右手則倒握奶瓶並用力擠壓，把瓶內的奶水噴入嬰兒嘴巴裡。

po文者直接點名這是位於台北市的君玥產後護理之家，並稱受害的嬰兒不只1個，引發網友一陣撻伐，逼得君玥產後護理之家發聲明道歉，並指涉案護理師已遭解雇，未來將持續加強培訓與監督；不過事件並未就此停歇，影片中讓人不捨的男嬰其實才剛出生10多天，當時就在君玥坐月子的母親得知後，氣憤不已，控告施姓護理長和陳姓護理師。

▲▼君玥產後護理之家曾發聲明回應灌奶事件。（圖／翻攝自臉書）

▲君玥產後護理之家曾發聲明回應灌奶事件。（圖／翻攝自臉書）

陳姓護理師辯稱，只是想在護理之家規定的時間內，讓男嬰吃完既定份量的奶水，但根據爆料人提供的畫面，受害男嬰本能性使勁掙扎，陳女卻不顧男嬰反抗，強行撐開男嬰嘴巴，再擠壓瓶身、把奶噴進男嬰嘴巴，雖未造成立即傷勢，但仍依強制罪將陳女提起公訴。

另外，根據爆料人指述，君玥的其他護理師也會對其他嬰兒採取這種不人道的灌奶手段，主管獲報後都未改善，但檢察官調閱君玥的嬰兒房監視錄影檔案，全景畫面中的每個人身形都小而模糊，看不清每個人的餵食狀況，也無證據顯示施姓護理長知道有嬰兒遭灌奶的情形，因此處分施姓護理長不起訴。

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