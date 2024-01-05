護理師打掃租屋處撿到48萬現金！房東領回「減免整年房租」

▲2名護理師在租屋處大掃除，撿到了巨額現金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

撿到錢拾金不昧，結果收到來自房東的善意！江西新余2名實習護理師在外面租房，沒想到打掃時意外發現租屋處內藏了11萬現金（人民幣，下同，約新台幣48萬元），於是立刻拿去警局報案。女房東得知消息，前往派出所領取，同時也感謝了2人，減免整年的租金，結局皆大歡喜。

綜合陸媒報導，這2名護理師在江西新余的北湖醫院實習，為了離工作地點近一點，於是在外面合租房子。

沒想到近日打掃除時，2名護理師意外發現房間的天花板上有個紅袋子，裡面還裝滿了大把現金，嚇得2人立即拿著袋子，衝往派出所報案。

警方獲報以後，開始清點袋子裡存放的金額，發現竟有高達11萬元（約新台幣48萬元）的現金，於是立即連繫了余姓女房東，想確認這袋現金的所有者。

▲2名護理師在租屋處撿到48萬現金，沒有選擇獨吞，而是報警處理。（圖／翻攝微博）



余姓女房東得知消息，前往派出所領取，認為這袋現金應該是已故的父母所遺留下來的，讓她十分開心，也相當感謝2名護理師租客。

回到家以後，余姓女房東與家人商討，接著決定減免2名護理師租客一整年的房租，當成拾金不昧的獎勵，結局讓雙方都十分開心。