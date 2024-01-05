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百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

▲走鐘獎中指通擁抱AV女神河北彩花 。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲YouTuber「中指通」現身時總戴著虎頭面具，因此遭人冒名在外接案 。（資料照／翻攝走鐘獎頒獎典禮 ）

記者劉昌松／台北報導

AV系YouTuber「中指通」日前發現，遭不明人士在外冒名接案，他以介紹代言產品為由約出「假中指通」見面，並找前台北市議員邱威傑「呱吉」到場協助談判，沒想到「假中指通」被識破後，當場雖下跪磕頭且瘋狂自打巴掌道歉，事後竟控告「中指通」、呱吉等5人涉嫌妨害自由恐嚇等罪，就在檢察官查無犯罪事證之際，「假中指通」決定撤告，台北地檢署5日處分全案不起訴。

「中指通」以介紹分析成人影片聞名，在臉書粉絲團闖出名號後，轉戰YouTube，很快吸引百萬粉絲，由於本姓郭的「中指通」在影片中，始終戴著虎頭面具現身，外界很難分辨「中指通」的真實身分。

2023年間，「中指通」被傳出有「假中指通」冒用身分兼職媒介飯局妹，王姓女經紀人決定找出冒牌貨，以商談情趣用品代言為由，誘出「假中指通」到台北市松山區的連鎖咖啡店碰面，王女同時找了呱吉等友人到場協助商談。

8月31日下午3點左右，盧姓假中指通以真面目現身，與王女商談工作事宜後，王女直接開口質問：「中指通在哪？」盧男馬上戴起虎頭面具說：「我就是中指通」，此時真中指通郭男與呱吉等人陸續到場，質疑盧男假冒身分，涉嫌侵權。

▲▼台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農12/6發表競選主視覺兩款海報，台北市議員王世堅、邱威傑受邀到場表達力挺吳怡農的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲呱吉受邀到場協助真假中指通商談侵權事宜，惹上妨害自由恐嚇官司。（資料照／記者湯興漢攝）

盧男還沒摘下面具，就下跪道歉，事後卻跑到警局提告，指控他當天被呱吉等10餘人包圍著，無法自由離開咖啡廳，讓他感覺心生畏懼。

呱吉解釋，因為自己有法律背景，所以受邀當場協助，他沒有做出任何傷害盧男的行為，只有上前扶住盧男肩膀，請盧男不要激動。在場的劉女則指出，當天是盧男突然情緒失控，自己下跪磕頭並自打巴掌，沒有人強迫他。

檢察官勘驗現場監視畫面，因為沒有聲音可分辨呱吉等人是否出言恐嚇，但除了呱吉等5人外，周遭並沒有盧男所述「10餘人包圍」的情形，就在全案缺乏證據證明犯罪的時候，盧男又自承沒有被任何人恐嚇，只是因為感到害怕，所以提告，為避免雙方誤會加深而決定撤告，檢察官因此做出不起訴處分。

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