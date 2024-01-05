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肺炎鏈球菌感染症高峰期！　花蓮縣府籲高危險群速接種疫苗

▲▼肺炎鏈球菌感染症以冬季至春季為高峰期，主要透過人與人直接接觸傳染。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

肺炎鏈球菌感染症以冬季至春季為高峰期，主要透過人與人直接接觸傳染。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期天氣變化快速，又加上歲末年初、旅遊活動增加、人潮流動頻繁，上呼吸道傳染病逐漸上升，尤其長者最易受到感染。花蓮縣府提醒尚未施打肺炎鏈球菌疫苗及新冠XBB.1.5疫苗的長輩（48年次以前），儘快到衛生所及合約院所施打疫苗，盡早得到雙倍保護力，維護自身健康。

▲▼肺炎鏈球菌感染症以冬季至春季為高峰期，主要透過人與人直接接觸傳染。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

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▲▼花蓮衛生局呼籲長輩儘快到衛生所及合約院所施打疫苗，維護自身健康。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，肺炎鏈球菌感染症（IPD）以冬季至春季為高峰期，主要透過人與人直接接觸，為防範肺炎鏈球菌感染症（IPD）對健康造成的危害，長者平時做好自主防疫「勤洗手、戴口罩、避免出入過度擁擠之公共場所」外，最有效的預防方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗，若65歲以上(48年次以前)長輩從未施打過肺炎鏈球菌疫苗，可先施打PCV13，滿一年後再接種PPV23，若曾施打過PCV13或PPV23，請間隔至少1年後再施打PPV23或PCV13，以提供更完整的免疫保護力，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡。民眾忘記是否接種過疫苗，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。

▲▼肺炎鏈球菌感染症以冬季至春季為高峰期，主要透過人與人直接接觸傳染。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱局長指出，肺炎鏈球菌感染症(IPD)好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死，公費肺炎鏈球菌疫苗政策自97年起推動75歲以上長者接種PPV23，並於111年擴及71歲以上接種，112年10月擴大65歲以上民眾接種1劑PCV13及1劑PPV23政策，除受益族群增加外，亦提供更完整的免疫保護力，以保護長者健康之最大效益。
 
花蓮縣衛生局提醒，為提供民眾更完整的免疫保護力，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症及衍生醫療負擔，請尚未接種肺炎鏈球菌疫苗及新冠XBB.1.5疫苗長者，請盡早至本縣衛生所或合約院所接種；疫苗接種相關資訊可至花蓮縣衛生局網頁/公告區查詢，或洽衛生局疫苗專線(03)8237905洽詢。

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