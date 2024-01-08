紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮　陸網批「美國公民別回國」

▲留美博士被發現在街頭流浪（左）如今剪短頭髮換上新衣（右）。（圖／翻攝自極目新聞、微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海復旦大學「留美博士」淪為紐約流浪漢引發熱議。7日最新消息指出，在志願者和校友會協助下，該名孫姓博士已換上新衣並剪了頭髮，看上去精神許多。至於該博士返國一事爭議不斷，家屬則回應稱「不希望被打擾」。

據《極目新聞》報導，志願者和復旦大學美國校友會（紐約）7日指出，孫博士已換上新衣並剪了短髮，白天有人在臨時住處陪伴他，之後將根據他的精神狀況，進行下一步幫助計劃。

孫博士指出，這些年經歷了一些人生變故，陷入困境，非常感謝所有關心和幫助他的朋友，讓他重新振作起來，開始新的人生。

▼ 紐約當地志願者和校友會協助該名流浪博士。（圖／翻攝自極目新聞）

綜合早前報導，孫博士是江蘇江陰市人，從小就聰明絕頂，1985年1月被復旦大學少年班物理科系錄取，本科畢業後去美國深造，讀完研究生、博士畢業後，再留校並讀博士後，之後到華爾街擔任程式設計師，月薪高達10萬美金，並拿到美國綠卡。

據報導，孫博士經歷了失敗的婚姻，妻子在拿到綠卡後，就與他離婚。不過有網友爆料稱，其前妻是因不堪丈夫每週都到拉斯維加斯賭博，最後輸到傾家蕩產才選擇離婚，但此說無法證實。

經過16年流浪，孫博士因被一名博主拍了影片而引發關注，他本人表示，希望能回到中國。同時他也在影片中坦承自己存在精神問題，「我被孤獨幻想迷糊住了，我現在都不知道是真的還是假的啊，（腦子里充滿了）幻覺、幻想」。

此事在陸網引發爭議，一部分人認為，「都美國公民了，還回哪個國？」、「混的好的時候入美國籍，對祖國沒有一毛錢貢獻，老了落魄了說想改國籍，回祖國」。但也有人認為，「他一沒反華，二沒參與損害祖國利益的事情。為什麼他不能回國？」。