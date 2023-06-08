上海復旦大學碩士生「嫖娼被開除」！不服起訴學校　法院判決曝





▲上海復旦大學。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學1名博士生、2名碩士生2021年因為在校外嫖娼，遭學校開除，引發社會關注。之後，其中一人以「處分決定程式嚴重違法，認定事實、法律適用均錯誤，目的不合法」為由，於2021年10月起訴學校，法院一審判決駁回原告訴訟請求。7日，二審結果公布，維持原判。

據《極目新聞》報導，處罰決定顯示，3名復旦大學學生因校外嫖娼被開除學籍，其中2人分別為2019級和2020級碩士研究生，一人為2019級博士研究生。

其中，被開除中的一人陳某某是復旦大學物理學系凝聚態物理專業2019級博士研究生，曾連續兩年在美國大學生數學建模競賽中獲得一等獎，還曾被學校校長在開學典禮上點名表揚。另外，在校期間，陳某某曾與同學合作，獲大陸全國創業計劃競賽金獎，發表多篇學術論文。

據復旦大學學生紀律處分條例第四十條規定，賣淫、嫖娼，或者組織、強迫、引誘、容留、介紹他人賣淫的，給予開除學籍處分。

被學校開除後，一人以「處分決定程式嚴重違法，認定事實、法律適用均錯誤，目的不合法」為由，於2021年10月起訴學校，請求撤銷學校作出的處分決定，同時要求對學校學籍管理相關內容進行合法性審查。

2022年11月，上海市靜安區法院認為《普通高等學校學生管理規定》中所指的情節嚴重、性質惡劣是對學生違紀行為性質的判斷和評價，而《中華人民共和國治安管理處罰法》中所涉及的情節嚴重，是公安機關適用《中華人民共和國治安管理處罰法》履行治安管理職責時進行裁量的基準，兩者並無關聯性且本質不同，學校《處分條例》不存在綱目衝突、違反《普通高等學校學生管理規定》的情形，判決駁回原告的訴訟請求。

5月25日，上海市第三中級人民法院對此案進行二審。6月7日，據《東方網·縱相視頻》報導，二審結果為駁回上訴，維持原判。