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女大生「露超胸事業線」應徵祕書！正妹網紅遭盜圖　嗆辣回應8字

▲▼女大生「露超深事業線」求職。（圖／翻攝自極目新聞）

▲瘋傳女大生「露超深事業線」求職。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

適逢畢業季，不少大學生紛紛投履歷求職。大陸一名女畢業生的履歷近日在網路上掀起爭議，一名聲稱畢業於上海復旦大學經濟學院的23歲女子，使用僅穿泳衣露出「深長事業線」的照片作履歷照。復旦大學事後澄清，該女子非該校畢業生，直言是「不實訊息」。照片女子也在微博發文指出，自己是被他人盜用個人資料惡搞。

據《極目新聞》報導，履歷內容顯示，畢業生劉某帆，現年23歲，於2019年6月至2023年就讀復旦大學經濟學院。曾在上海兩家企業實習，求職意向為文祕、行政。該履歷還包含專業技能、自我介紹等內容以及一個手機號。引發網友關注的是，這份履歷右上角所附的照片不是常見的大頭照，而是一張泳裝照。

上海復旦大學經濟學院工作人員回應稱，該女子並非該校畢業生，應該是不實信息。該工作人員說，「這位同學不是我們學校的，也不是我們學院的，這個一看就是假的，比較誇張吧，隨手舉報吧。」

上述履歷上的兩家企業也作出了回應。其中一家企業負責人表示，沒有這樣一名劉姓女子在公司擔任過總經理祕書。另一家企業員工表示不清楚此事。

這份履歷上所附手機號主人用簡訊回應稱，應該是被面試過的公司惡搞了，暫時不知道是哪家公司。

另有網傳截圖顯示，該張履歷圖片是一名擔任上海及外地多間企業執行董事的林姓男子，於微信朋友圈發布。對此，林男回應，他所在的企業確實收到這份履歷，不過既然電話號碼機主表態是惡搞，他會於朋友圈刪除圖片。

▲▼女大生「露超深事業線」求職。（圖／翻攝自極目新聞）

▲照片本尊發微博回應。（圖／翻攝自極目新聞）

最新消息指出，照片中的女子為大陸一名網紅，她的照片遭他人盜取惡搞，她得悉事件後，6月26日於微博發文怒轟，「有完沒完？這誰弄的！」

真相大白後，網友紛紛在留言區呼籲她趕緊報案，「這真的需要報警了，肯定是故意的」、「有預謀的吧！一邊弄出那麼個履歷，一邊發個朋友圈」、「報警吧，已經被傳的哪都是了，惡意造謠傳播可以判他幾年了」、「太逆天了，轉發或超過一定數量可以報警了」、「建議現在就上去告，不要再觀望，這種被行銷號盯上，就開始胡編亂造，只會更嚴重」。

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