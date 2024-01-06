「留美博士」淪紐約街頭流浪漢　復旦校友會證實了！家屬籲勿擾

▲引發關注的「流浪博士」。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國紐約一名華裔流浪漢近日在陸網引發關注，他自稱來自江蘇江陰市，是一名留美博士，爾後，上海復旦大學確認其為校友。據知情人士透露，目前該流浪男子的家人已經知悉情況，但「不希望被打擾」。

綜合陸媒報導，一名博主發布影片，他為一名自稱流浪街頭16年、曾就讀物理科系的中國留美博士購買了餐食。

▲「 流浪博士」講述經歷。（圖／翻攝自微博）

該名「流浪博士」自稱是江蘇省江陰市人，今年54歲，復旦大學物理學科系本科畢業，到美國讀物理學專業碩士、博士，做了1、2年博士後，又在華爾街從事了近2年軟體開發工作。多年前他曾有歸國意願，礙於美國對華裔人才的限制一直沒能成行，經歷人生多重打擊後，到街頭流浪。

此事在網路引發民眾關注，復旦大學校友會紐約分會方面5日指出，目前可以確認該人的確是復旦校友，「現在已有紐約當地復旦校友自發（組織）的志願者行動」。

大陸江陰市長涇鎮政府工作人員回應稱，「我們和你們一樣，都是在網路上看到的這些訊息，但是這些資訊的真實性我們沒法考證。他就算是20世紀80年代去的美國，已經離開了本地幾十年，我們也沒辦法知道這些資訊的準確性。」

一名知情人士表示，該「流浪博士」在當地高中就讀時間較短，「後來就考到復旦少年班去了」；事主家人已經知悉其現狀，但現在「不希望被打擾」。