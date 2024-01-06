流浪街頭16年！「留美博士」稱曾月薪10萬美元　妻拿到綠卡就跑了

▲「 流浪博士」講述自己經歷。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海復旦大學「留美博士」淪為紐約流浪漢的新聞，近日在大陸引發熱議，更多細節隨之曝光。據悉，該名男子姓孫（音譯），曾在華爾街擔任程式設計師，月薪超過10萬美元（約新台幣309萬元），並獲得了綠卡， 不過婚姻並不順利，妻子拿到綠卡後就和他離婚。

據《LaiTimes》報導，該名「流浪博士」今年54歲，自述之前一直在網咖過夜，現在晚上沒有地方睡覺，尤其是冬天更為艱難。

據《新黃河》報導，相關影片顯示，「流浪博士」說他的英文名叫做Eason，到美國已30餘年，16年間只回中國1次，「我在美國錯失了很多機會，因此我現在的生活依然很艱辛，原因是我太不現實了。」

據悉，「流浪博士」來自江蘇江陰市，是上海復旦大學物理系本科生，畢業後選擇赴美攻讀碩士和博士學位，並獲得了物理學碩士和博士。他在做研究員時，攻讀了電腦科系，並在華爾街做了2年程式設計師，月薪超過10萬美元，並獲得了綠卡，後來成為美國公民。

孫男說，上世紀90年代，他在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒，這名女子對他很好，慢慢產生了感情，然後兩人結婚，沒想到妻子通過結婚拿到美國綠卡後，就和他離婚。

婚姻破裂令孫男受到沈重的打擊，工作、生活都無法正常進行，人際關係也出了問題，「我開始出現幻聽，分不清現實和虛構。慢慢就偏離了正常的生活，開始流浪。」從2007年開始，他已經流浪了16年，靠乞討和撿別人丟棄的食物活著。

▲事主照片。（圖／翻攝自微博）

復旦大學美國校友會（紐約）聯絡人5日確認了該男子身分，並表示目前正積極想辦法為他提供幫助，「現在已有紐約當地復旦校友自發的志願者行動，但目前還未取得直接聯繫。」

孫男弟弟在南京中學教書，他在班級群里得知自己哥哥的近況。他表示，感謝大家對他的家人的關心，由於母親的健康原因，他沒有告訴母親此事，決定暫時保密。



江陰市長涇鎮政府工作人員指出，即便孫男的家人在長涇鎮當地生活，但此事是其家事，他們也未向鎮裡提出要求；如果該男子是美國國籍，當地也無法介入。