失控脫衣「全裸水族箱」畫面曝！池中還有魚兒游　男公然猥褻遭逮

▲美國男子裸體跳進水族箱。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉巴馬州42歲男子歐文斯（George Owens）上周五（5日）出現怪異行為，他先是在一家戶外體育用品店外開車衝撞電線桿，隨後脫光衣服跑進店內，二話不說就跳進大型水族箱，與水中的魚類共游。雖然警方到場後將他上銬，但他持續掙扎、不願乖乖配合，甚至踹壞警察巡邏車的車門門框。

NEW: A man was arrested after he dove naked into the aquarium at a Bass Pro Shop in Leeds, Alabama.



The 42-year-old man reportedly began acting erratically and intentionally drove a vehicle into a pole in the store parking lot.



After the crash, he exited the vehicle, stripped… pic.twitter.com/8TYiznvLdG — I Meme Therefore I Am (@ImMeme0) January 6, 2024

根據美國福斯新聞報導，歐文斯5日在阿拉巴馬州郊區利茲（Leeds）戶外體育用品店Bass Pro Shop因失控行徑被捕。利茲警察局局長厄溫（Paul Irwin）表示，這起事件發生在打烊前不久，歐文斯開車衝撞店家停車場的電線桿，隨後下車並脫去衣物，全裸跑進店內後，二話不說就跳進大型水族箱。

▲歐文斯摔到地上後被警方上銬。（圖／翻攝自X）

警方獲報到場，歐文斯並未聽從警員指示。現場影片可見，2名警員試圖與歐文斯交談，但他刻意再次跳入水池，水中還有魚類在一旁游著。報導稱，歐文斯對警察大吼大叫，當警察走上階梯靠近水族箱時，歐文斯突然翻越爬出水族箱，結果不慎摔在水泥地板上，似乎有些被撞暈，警察趁機將他上銬。

然而，厄溫表示，等歐文斯稍稍清醒後又開始試圖掙扎，過程中還踢中一名警察，他被用一條毯子蓋住裸體後，被警察拉至商店外。厄溫還說，他被押上巡邏車時，用力狠踹車門，導致車門門框受損，當天警方即依公然猥褻、行為不端、拒捕、二級人身攻擊，2項破壞電線桿與巡邏車的刑事破壞，以及另外2項魯莽駕駛車輛導致危害等罪嫌對他提出指控。

不過，由於家屬主張歐文斯患有精神疾患，在他被送進看守所之前，將首先被送往醫院接受治療與心理健康評估。厄溫稱，歐文斯有可能會被獲准保釋。