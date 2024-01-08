飛脫的艙門找到了！他回家驚見「整塊金屬躺後院」　客機驚魂將揭秘

▲阿拉斯加航空日前在半空中飛脫的艙門已被尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國阿拉斯加航空編號ASA1282的班機5日起飛後，突然發生機身與窗戶脫落飛走的意外，所幸未造成人員傷亡，而當局也在全力搜索這扇「失落的艙門」。波特蘭一名老師8日通報家中出現一扇神秘艙門，而當局如今也證實，這扇門確實是日前在高空脫落的波音737 Max 9客機艙門。

綜合外媒報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，來自波特蘭的老師鮑勃（Bob）最近發現，自家後院憑空出現了一塊「神秘金屬物體」。

▲霍曼迪證實，失蹤的艙門是在波特蘭一名老師的後院找到的。（圖／達志影像／美聯社）

鮑勃猜測，這塊看似艙門的金屬物體可能是日前在高空脫落的波音737 Max 9客機艙門，於是他第一時間就馬上與NTSB聯繫。

隨後，NTSB派出專人到現場檢查，證實這塊金屬確實就是波音737 Max 9不翼而飛的艙門，但當局至今還在調查班機艙門脫落的原因。霍曼迪表示，隨著丟失的艙門被尋獲，當局有望可以從中獲得關鍵線索，釐清波音737 Max 9客機艙門突然與飛機分離的謎題。