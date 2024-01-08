密集恐懼症！數百隻黑鳥「攻陷德州停車場」　密麻飛天占滿街頭

▲德州一座停車場被黑鳥占據。（圖／翻攝TikTok@alanm1969）

記者吳美依／綜合報導

美國德州出現一幕奇異景象，只見數百隻黑色大鳥聚集在一處露天停車場，樹上、車頂、後照鏡、馬路與夜空全都是牠們的蹤跡，遠遠看過去就像大量密密麻麻的黑點，這段畫面也開始在TikTok瘋傳。

紐約郵報報導，居民戈梅茲（Yvone Gomez）2日在休士頓近郊的賽普勒斯（Fairfield）拍下這一幕，她形容這簡直是「直接從希區考克的電影走出來」的畫面。希區考克是一名英國電影導演與製片人，以驚悚懸疑的風格聞名，被譽為電影史上最偉大的導演之一，其知名作品《鳥》描繪了類似的場景。

此外，戈梅茲也提到，「我按喇叭時，這些鳥兒並不害怕」，即使人們走過，甚至有孩童尖叫，牠們全都不為所動。

當地環保組織「休士頓奧杜邦」（Houston Audubon）說明，這些鳥兒並不是烏鴉，而是大尾鷯哥（ great-tailed grackles），這是一種在休士頓很常見的鳥類，可以在任何有人類居住、並且有樹木的地方找到，但牠們如今特別喜歡在購物中心或速食店的停車場聚集，因為那裡往往有豐富的食物來源，也有很多地方可以棲息。

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