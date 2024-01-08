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黑盒子資料被覆蓋！「客機破洞」紀錄全沒了　美靠艙門痕跡還原過程

▲▼美國阿拉斯加航空5日有一架班機在半空中窗戶被吹走。（圖／翻攝自X）

▲美國阿拉斯加航空5日有一架班機的艙門在半空中被吹走。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國阿拉斯加航空編號ASA1282的班機5日起飛後，突然發生機身與窗戶脫落飛走的意外，所幸未造成人員傷亡。當局目前雖然已尋獲在高空飛脫的艙門，以及2部從機艙掉落的手機，不過由於飛機黑盒子的語音紀錄器（CVR）資料缺失，因此當局現在只能仰賴其他物證來還原事發經過。

據路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，來自波特蘭的鮑勃老師（Bob）8日在自家後院發現一塊「神秘金屬物體」，經通報後，NTSB證實相關物體確實是波音737 Max 9日前不翼而飛的艙門。

▲▼阿拉斯加航空艙門脫落。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局目前只能靠著尋獲的艙門還原意外的事發經過。（圖／達志影像／美聯社）

霍曼迪表示，飛機艙門在飛行過程中脫落所產生的力量，足以直接拉開駕駛艙的門，「這絕對是件可怕的事」，因此飛脫的艙門是釐清波音737 Max 9客機艙門為何突然與飛機分離的關鍵證物，「結構團隊會檢查艙門是否有油漆剝落、艙門有沒有變形，來還原到底發生了什麼事。」

霍曼迪進一步透露，機師在調查中聲稱他們都聽到了一聲巨響，然後機師的參考文件就迅速飛了出去，就連副機長的耳機也都不見了，「他們說當時的情況十分混亂，機長們的溝通顯然出現了什麼問題，不過由於語音紀錄器的資料因為過時被覆蓋，因此我們沒有捕捉到任何資料。」

霍曼迪也藉此機會，呼籲監管機構對現有飛機進行改裝，使黑盒子可以捕捉長達25小時的資料，而不是現在的短短2小時。

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