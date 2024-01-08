客機破洞吸走乘客手機！高空墜落「無傷」剩44%電　網：真飛航模式

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

記者葉睿涵／編譯

美國阿拉斯加航空的波音737 Max 9客機5日起飛後，突然發生機身與窗戶脫落飛走的意外。雖然事發時，飛脫的艙門附近沒有坐人，但還是有不少乘客的個人物品被吸出艙外。最近，有一名男子就聲稱自己撿到了從機上掉落的iPhone，更令人震驚的是，這部手機居然還能使用。

一位名叫貝茲（Seanathan Bates）的網友8日在X表示，他在巴恩斯路（Barnes）尋獲一部沾滿露水的iPhone。貝茲撿起手機一看，發現這部手機的螢幕和機身都沒有損傷，而且電池容量還有44%。

▲貝茲意外撿獲一部疑似從阿拉斯加航空掉下的iPhone。（圖／翻攝自X）

奇怪的是，這部手機正開著飛航模式，而且畫面還開著阿拉斯加航空編號ASA1282客機的行李領取訊息，這時貝茲才赫然發現，這可能是阿拉斯加航空日前發生艙門脫落事件後，從機艙掉出來的iPhone。

貝茲表示，這部手機在機艙失壓被吸出艙外，從1萬6000英尺高空墜落地面後，不僅神奇地被他找到，而且完全沒有損壞，還能繼續使用，真的讓他感到十分意外，而他與美國國家運輸安全委員會（NTSB）聯繫後，也被告知這是當局尋獲的第二部手機。

貝茲的貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，有網友對iPhone的耐操度和續航力嘖嘖稱奇，但也有網友開玩笑表示，「這是真飛航模式。」