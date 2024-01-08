美國國會就預算達協議　政府關門風險降低

▲經過數週協商，共和黨籍聯邦眾議院議長強生和國會民主黨領袖宣布這項約1.6兆美元聯邦開支上限協議。（圖／CFP）

中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國議員今天公布關於2024會計年度預算總額的兩黨協議，在總統選舉年，朝著避免迫在眉睫的政府關門邁出一步。

經過數週協商，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和國會民主黨領袖宣布這項約1.6兆美元聯邦開支上限協議。

總統拜登隨即表示讚賞，他在聲明中表示，這項協議「使我們在避免不必要的政府關門和保護重要國家優先事項方面更近了一步」。

但敵對的兩黨在1月19日最後期限前就支出細節達成一致並通過立法的時間很短，屆時聯邦政府部分部門將耗盡資金。

據報導，這份協議以去年時任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和白宮達成的協議為基礎，其中包括將五角大樓的支出增加至約8863億美元，遠比民主黨所列的非軍事支出1000億美元還多許多。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示：「透過獲得7727億美元的非國防可自由支配資金，我們可以保護退伍軍人福利、醫療保健和營養援助等重要的國內優先事項，使其免受右翼極端分子不留情地削減。」

他們表示，這項協議「為國會在未來幾週採取行動掃除障礙，以維持美國人民的重要資金優先事項並避免政府停擺」。他們還說，已「向議長強生明確表示，民主黨不會支持包括「毒丸政策改變」在內的支出措施。