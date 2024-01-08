藍要陳建仁公開高端合約　柯文哲也籲全公開：重點是EUA怎麼通過

▲柯文哲大社青雲宮參拜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

高端疫苗合約遲未公開，前衛福部長陳時中稱公文是「保存」非「封存」30年，可以調閱，而針對高端合約爭議，立法院長游錫堃今（8）將召集黨團協商，國民黨團擬要求行政院長陳建仁9日公布契約。但民眾黨總統候選人柯文哲表示，高端疫苗合約只是冰山一角，問題在EUA怎麼通過，還有採購過程、股票怎麼操作獲利，應全部公開。

柯文哲自2日啟動全台車掃行程，8日上午持續在高雄大社、岡山，下午則拉車到台南麻豆，且預計下午4時左右結束車掃，不過民進黨總統候選人賴清德則於下午4時40分左右也在麻豆車掃，兩人硬是時間錯開，但搶票與固票等意味濃厚。

柯文哲8日上午8時30分先到高雄大社青雲宮參拜，並於車掃啟動前接受媒體訪問。針對立院今要討論高端疫苗合約公開與否，柯文哲指出，每次講「正常的國家」，第一個條件就是人民要對政府信任，而高端疫苗嚴重傷害當前民進黨政府跟國人之間的互信。

柯文哲提及，以自己對民進黨的了解，對高端疫苗一定有做準備，而且問題不在於契約，問題是EUA（緊急使用授權）怎麼通過，從一期、二期到後來EUA，以及採購過程、後面股票怎麼操作獲利，契約只是冰山之一角，水面下90%以上才是問題，「所以要公開喔？好啊！從頭公開啊！包括那些股票操作、金流問題，還有EUA怎麼過的就全部公開。」