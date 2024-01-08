羅致政外流影片調查結果未公布　王鴻薇：也要像高端合約封存？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委羅致政日前遭傳出私密片外流，昨日又傳出他與總統蔡英文私下對話錄音檔，國民黨立委王鴻薇8日表示，北市調查處1月3日曾說，耗時1天就能辨別分析影片的真偽，最快當天就能出爐，但今天都1月8日了，相關單位是有什麼壓力？也要像高端合約封存嗎？呼籲調查局與相關單位必須即刻向國人說明。

王鴻薇表示，羅致政外流不雅影片調查結果遲遲未能公布，北市調查處2024年1月3日曾說，耗時1天就能辨別分析影片的真偽，最快當天就能出爐，但今天都1月8日了，相關單位是有什麼壓力？也要像高端合約封存嗎？

王鴻薇批評，羅致政身為國防外交委員，最近流出大量個人影片與音檔，必須盡快確定是否是深偽影片，若他個人的手機檔案外流，也會涉及國防外交各項機密流出，當然和國安有關，調查局與相關單位必須即刻向國人說明。

王鴻薇強調，今天她已經發文給調查局與刑事局，若下班之前沒有任何結果，是不是受到什麼壓力？還是政治影響鑑定速度？相信大家都知道是怎麼回事了。

對於外流影片與音檔爭議，羅致政發聲明強調，這份音檔來源不明，經過非法變造，且針對他個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚來自境外，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作，對於如此明顯的境外介選作為，期待國安及司法單位迅速處理，也希望媒體、民眾不要觸法傳播來源不明及違法變造的內容。在野黨政治人物配合境外介選勢力抹黑造謠，他予以強烈譴責，已請律師蒐集相關資訊追訴不法。