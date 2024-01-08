賴清德：中國對台滲透嚴重　民眾黨也無法倖免

▲民進黨總統候選人賴清德今天上午宣布展開環台車掃。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／屏東報導

民眾黨日前宣布開除桃園市立委候選人馬治薇，她日前才與總統候選人柯文哲同框拜票，本周因涉嫌接受中方虛擬貨幣資助百萬元，遭桃園地院裁定收押禁見。對此，民進黨總統候選人賴清德今（8）受訪感慨說，這看出中國對台灣滲透非常普遍，不僅國民黨，民眾黨也無法倖免。

賴清德今天上午從屏東縣出發，展開連續5天環台車掃，針對媒體關注馬治薇一案，賴清德說，這看出中國對台灣的滲透非常普遍，不僅國民黨，民眾黨也無法倖免，在這種狀況下，可以保護台灣的是神聖選票，呼籲民眾用民主力量，不要讓中國得逞，因倘若得逞，民主必然蕩然無存，未來不是選總統，而是選特首，呼籲1月13日一定要出來投票，投給民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴。

另對媒體詢問，現在醫界傳出鬆動，欲改投國民黨，賴清德是否會擔心？賴清德說，他常常在想，若他當選要對台灣做什麼有別於歷任總統的貢獻？因此，他提出「健康台灣」理念，要讓國人健康，世界擁抱台灣，其中也包括改善醫療工作環境等項目。

賴清德強調，他來自醫界，對醫界面臨的困難最了解，也是最有誠意解決各項問題的人，呼籲支持自己，不要相信為了選舉亂開支票的人。此外他也重申，對於公布高端合約一事，他的意見沒有改變，可交給國會討論，相信真理越辯越明。