國民黨放大絕推「感性訴求」廣告？　學者預告：一兩天內就會刊播

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競辦日前推出競選廣告「在路上–交棒篇」受到廣大迴響，文化大學廣告學系系主任鈕則勳表示，以他對國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰操盤競選廣告的了解，這幾天之內國民黨就會有一個放大絕，推出一支滿滿感性訴求，就像2008年馬蕭配「我們準備好了」的可拓票競選廣告，但創意細節上仍有些許不同，預言「這支廣告大概一兩天之內就會刊播。」

鈕則勳昨在臉書發文透露，以他對金溥聰操盤競選廣告的了解，這幾天之內國民黨就會有一個放大絕，推出一支滿滿感性訴求，就像2008年馬蕭配「我們準備好了」的可拓票競選廣告。

鈕則勳進一步分析，侯陣營近幾波廣告用的大多是2012年的策略脈絡，包括攻擊民進黨高官劈腿，以及敗壞官箴的「滿口美德、滿門桃花」系列，就是2012年國民黨馬吳配，最後一隻「俄羅斯娃娃」的廣告創意。最近侯陣營有一支以「堅持」這首歌為背景的形象塑造影片，2012年馬英九廣告也有用過，這些既然都是金溥聰的創意策略，沒有理由這次選舉不用。

鈕則勳表示，民進黨「在路上」這支廣告文青式感性滿滿，確實產生非常大的話題，除了鞏固基本盤、有機會將英粉轉往賴清德之外，也有拓票到中間選民的強烈企圖，對國民黨造成很大威脅，若國民黨在最後階段沒有一支能抗衡並能夠喚起選民政黨輪替訴求的拓票廣告，在聲勢上就會弱下來。

鈕則勳指出，在侯陣營前一系列「社會各界挺侯康」的廣告中，藍營縣市長幾乎每個人都有一篇作為主角挺「侯康配」的廣告，以一般的拍攝邏輯與策略考量來說，當然會順便拍最後聯合造勢挺侯康的廣告。

鈕則勳說，除了藍營縣市長外，訴求仍然是想形塑「地方包圍中央」的邏輯脈絡，會頗為類似2008年「準備好了」的廣告，但創意細節上面仍會有些許的不同，以因應選舉環境的變化及社群時代的邏輯，預言「這支廣告大概一兩天之內就會刊播，你信不信？」