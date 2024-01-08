藍營造勢管中閔首次站台　陳學聖：氛圍在變了

▲管中閔出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜7日高雄夢時代舉辦萬人造勢活動，台大前校長管中閔到場助講，這也是管中閔的首次站台。國民黨前立委陳學聖分析，管中閔出來，會讓更多知識份子更清楚自己這次大選的抉擇，即使不用表態，風向已在改變中。

陳學聖說，管中閔的出現，比國民黨不分區立委候選人韓國瑜更受矚目，也讓侯康離勝選更加接近，因為國民黨在歷來總統大選中，最欠缺的就是知識界的號召力，因為幫國民黨站台背書，很容易就被貼上醬缸、保守的標籤。反之，不論你學術表現如何，只要站在民進黨這方，就代表著對的一方。

陳學聖指出，這種思惟從戒嚴時期，延續至今，即使當年要打倒的威權體制，現已淪為在野的一方多年，甚至是被新權貴民進黨壓著打，但是高教界校園依然彌蔓著這種想法。但因為民進黨的拔管案，政治黑手赤裸裸介入校園已令人生惡，最近北一女區桂芝老師禮義廉恥說，更激起了教育界隱忍多年的不滿，這些憤怒的種子，正等待著一個引爆點。而管中閔就是那陣風。

陳學聖表示，2020韓國瑜選總統時，被綠營惡意操作到連「知識藍」都投不下去的窘境，但這回情況大大不同了，想想當一個人被稱「爺」，不是代表過時，而是一種反抗的霸氣，是種敬重的暱稱，你就知道氛圍在變了，「管爺的站台，就是那個轉捩點」。