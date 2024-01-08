批賴清德選舉到才關心台南　侯友宜：我把民進黨欠南部全討回來

▲侯友宜、朱立倫台南車掃。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／高雄報導

選前最後的超級星期天民進黨回防南部大票倉，民進黨總統候選人賴清德致詞時提到，藍、白若國會過半，韓國瑜會當上立法院長，高雄人更要再度拒絕韓國瑜，卻隻字未提對手侯友宜。侯友宜今（8）日上午於台南車隊掃街前受訪時表示，南部每次都用最高的選票力量來支持賴清德、蔡英文，但他們有常常來南部跟基層搏感情、關心嗎？只會選舉時才來騙！

侯友宜指出，蔡英文跟賴清德，都是選舉到了才為選舉考量下南部，平常可有看到南部鄉親的艱苦，空汙、肺腺癌這麼嚴重，接著南部年輕人都要出外工作，但薪水又不漲，沒辦法回來照顧老人小孩，人口一直減少，這些艱苦可有聽到？只會選舉到了才來。

侯友宜說，昨天國民黨高雄造勢有12萬人來挺自己，這些都是看不下去、聽不下去民進黨謊話的南部鄉親，跑出來要支持侯康配，但民進黨卻還在那邊糟蹋南部人，自己是一個講情講義的南部囝仔，自己會用這種氣口跟南部鄉親講，這次挺在南部長大的侯友宜，會把這幾年民進黨虧欠南部的全都拼回來，還大家一個公道，不再給人糟蹋。

另外，侯友宜也再喊話賴清德速公開高端封存秘密；侯批，南部的弊案讓南部人都看不下去，自己是南部囝仔每天都關心南部發展，而賴清德做市長，民進黨執政的期間，看南部有多少弊案，光電、爐渣都在賴任內發生，弊案要查嗎？到底要查嗎？

侯友宜質疑，民進黨掩蓋這些弊案不敢查，所以賴清德台南市長任內230幾天不去議會，真的有夠鴨霸，登革熱甚至死了120多人；「台南人很有智慧，挺人挺到這樣，現在要看清楚，政黨要輪替，一定要勇敢站出來！」勇敢的南部人跟侯友宜這個南部囝仔站一起，把台南翻過來，好好做事情，建立清廉的政府，組成聯合內閣來改變台灣，讓台灣有未來。