前進總統府！賴清德今啟動環台車掃　樂喊延續蔡英文「勝利之路」

▲支持者高舉競選旗幟，向賴清德掃街車隊表達支持。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／屏東報導

總統立委選舉黃金周，民進黨總統候選人賴清德今（8）上午從屏東縣出發展開環台車掃，他笑說，此行有3個重要意義，首先是從台灣最南端出發，前進總統府，總統蔡英文8年前、4年前也是走這條「勝利之路」，其次是均衡台灣，最後是南台灣長期是支持台灣的重要力量，希望獲得南台灣支持，並爭取中部、北部民眾支持，完成最後的勝利。

今天上午開始，民進黨將啟動全台大車掃計畫，由正副總統候選人賴清德、蕭美琴兩人分進合擊，進行為期5天的車隊掃街，根據規劃，賴清德今天上午將自國境之南屏東縣出發，一路行經屏東縣、高雄市、台南市，陪同立委候選人徐富癸、鍾佳濱、許智傑、李昆澤、李柏毅、王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、郭國文，晚間返回北部，出席宜蘭縣、基隆市萬人造勢活動。

賴清德上午接受媒體聯訪說，這周是黃金周，他將從從屏東出發往北，蕭美琴則從新北出發往南，透過南北串連展開全國車掃，呼籲沿路「美德站出來」，共同完成最後一哩路。他說，此行有幾個意義：首先屏東是台灣最南端，從南端出發往北前進總統府，蔡英文8年前、4年前也是走這條「勝利之路」，其次是屏東位處台灣尾，他提出「均衡台灣國家建設計畫」，希望每個城市均衡發展，第三是希望得到南台灣支持，繼續爭取中部、北部民眾支持，完成最後的勝利。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，賴清德掃街車隊今天上午從綠營大票倉屏東東港出發，沿路有不少支持者揮舞粉色、綠色旗幟歡迎賴清德，也有商店店家在聽到前導車廣播後，特別從店裡跑出來表達支持，亦有機車騎士在行經車隊期間，比出「賴蕭配」競選號次2號與民進黨政黨票號次6號，場面相當熱烈。