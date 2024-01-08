月租不到3000水電全免！　陸男大生租屋遇暖房東當孫子照顧

▲江蘇男大生感受到杭州奶奶的溫暖。（圖／翻攝微博）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國一名大四男學生尋求租屋，竟遇到好心房東奶奶，願以低價出租，他在入住後則和奶奶相互陪伴聊天，溫馨發展令許多網友紛紛感到窩心，「好羨慕能遇到這麼善良的人」。

綜合陸媒報導，江蘇張姓大四男生日前找了一間公司實習，在浙江杭州尋求租屋，正巧碰上老奶奶在曬太陽，問了一下有沒有房子出租，沒想到老奶奶爽快答應，還開出超甜價格。

張同學表示房東奶奶80幾歲，孩子都出外工作了，剩奶奶一個人。她開出的價格是每個月666元人民幣（約新台幣2903元），而且水電氣費全免。張同學入住後也和奶奶互相陪伴聊天，奶奶則把他當如同自己的孫子一般對待。

影片在網路流傳後，網友紛紛留言，「這是好人遇到好人」、「真幸運，年輕人找到住處，老人有了說話解悶的人」、「十幾年前我也是租一個奶奶的房子，就臨時住一下，租了一個月兩百塊，我回去的晚，大冬天的北方那奶奶每天都給我灌兩暖壺水，讓我洗臉洗腳」、「我租房子也碰到了一對爺爺奶奶，才收我一百塊，對我就像親孫女，整天妞，妞的叫我。雖然我都30了，有小孩了。」也有網友哀怨，「我不知道為什麼我常常做好事遇到的卻都是壞人呢」。