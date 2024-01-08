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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼：我們被騙了嗎

▲管中閔、韓國瑜出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲羅友志指韓當年要支持者別看民調，重要的是場子和人心要熱，如今卻說柯場子熱不會贏。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者張靖榕／綜合報導

2024總統大選來到選前關鍵周末，高雄市前市長韓國瑜6日晚間在桃園造勢時，將過往檯面上與民眾黨總統候選人柯文哲友好的關係拋掉，喊話柯粉「柯文哲不會贏」，操作棄保把票投給侯康。然而這番話也惹惱2020年大選「熱血」挺韓的名嘴羅友志，讓他直呼「被騙了」。

韓國瑜6日在桃園中壢造勢現場喊話柯粉，柯文哲不是好不好的問題，是贏不贏的問題，應該把與賴蕭選票差距可能在10萬票內的侯康配拱上去，侯康就能贏得選舉，結果現在一堆票灌在柯文哲這個「不會贏」的總統候選人身上。

對此，名嘴羅友志當晚發臉書氣憤表示，韓國瑜說柯文哲贏不了，「忘了說完，『侯友宜輸定了』！既然半斤八兩，投自己的吧，啾咪。」他8日再度發文，表示6日與網紅朱學恒直播時，兩人不約而同說了一句，「我們當年到底做了什麼？」

羅友志表示，當年挺韓的他，聽到韓國瑜說柯文哲場子很熱鬧，但是「熱鬧不會贏」，而2020年他為了幫韓國瑜熱鬧，跟著中天「庶民列車」南征北討，面對當時民調劣勢，韓國瑜用了2招，其中一招是「蓋牌」，要支持者把民調丟入垃圾堆，不要相信；另一招是要大家幫忙呼籲「民調冷冰冰，民心熱呼呼」，因此一行人努力想把民心的熱呼喚出來，「果然，最後結果跟韓國瑜現在講的一樣『場子熱、不會贏』。」

羅友志直呼「被騙了」，既然韓國瑜現在喊得出場子熱、不會贏，當初又為何要炒熱每一場熱呼呼的人心，而若韓真的願意為中華民國粉身碎骨，又為何以選過總統的身分，「在不會贏的舞台上，熱呼、大呼操作棄保的言論？」

當年和其他幾人被戲稱「挺韓名嘴」，羅友志說如今因為韓這2個謊言，「我應該可以徹底撕下這個標籤了吧？」

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