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日本藥妝店出現「感冒藥限購告示」　竟因年輕族狂吞獲得快樂

日本藥妝店感冒藥出現限購告示　原因竟是年輕族群狂吞感冒藥獲得快樂

▲林氏璧發文討論近期日本藥妝店出現的限購感冒藥狀況。（圖／翻攝自臉書粉專日本自助旅遊中毒者）

圖文／CTWANT

旅日達人林氏璧在粉專分享日本藥妝店感冒藥限購資訊，透露店內出現告示，感冒藥不管是漢方中藥或西藥一人只能買一盒，讓他推測可能是流感和新冠肺炎比例上升。有網友指出，日本政府發現年輕人大量吃感冒藥，從中獲取服用後會產生興奮感的成分「可待因」（Codeine）。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，最近日本藥妝店出現感冒藥限購的狀況，他表示網友回報，松本清現在感冒藥系列一人限買一個，不同牌子也是一樣，不管是漢方葛根湯，還是鼻炎膠囊，藥師都要來宣讀注意事項，還要來嗶嗶藥師卡。若在沒藥師值班的時候，會整櫃拉簾拉下來停止販賣。

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但他也疑惑松本清分店很多，不知道是不是每間分店都如此？另外，多慶屋上次也回報，新LuLu目前缺貨，大正百保能則是一人限購五盒。讓他質疑是否因冬季流感與感冒比例上升，怕出現缺藥因此要做出限購的動作。

當中不少日本通網友指出，會出現這樣的狀況是因為法規上路，因藥物濫用問題嚴重，日本政府發現年輕人大量購買市售感冒藥與止咳藥水，因裡面常含類嗎啡成分，如止咳成分「可待因」（Codeine），肝臟代謝後會產生嗎啡，服用後會產生興奮感。

日本藥妝店感冒藥出現限購告示　原因竟是年輕族群狂吞感冒藥獲得快樂

▲日本感冒藥出現限購，被認為是藥物濫用導致。（圖／翻攝自pixabay）

這種濫用藥物經過社群傳播後，在年輕人間迅速擴散。感冒和咳嗽藥物大多為非處方藥物，60％以上個案是藥房購買。部分患者表示，為了不引起懷疑，會前往多家藥局購買，有些人則是直接「搜刮」家人的藥品，或改以網購取得這些大量的感冒藥。

不少網友則留言有遇到這樣的狀況，「上週在名古屋松本清也是一人限一盒，還拿出一張紙問說有沒有在別家買過一樣的商品。大國藥妝一人兩盒，甚至有的分店缺貨沒賣。」、「大國藥妝歌舞伎町沒有限購」、「去過三家松本清（每家都一樣）一本護照一罐感冒藥」、「松本清店員會特別叫藥師過來詢問，有些藥還一本護照只能限購一瓶」、「要看分店了，大多數會說只要買兩盒以上就要詳細說明原因，但就是變相叫你不要買兩盒以上」。

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