路過購物商場…腿遭熱氣球繩子纏住　男子倒掛空中1公尺高！

圖文／CTWANT

大陸安徽一名男子日前在當地一處空地上，腿部突然被一旁熱氣球的繩子纏住，當場被吊掛至中至少1公尺高。而當時現場民眾見狀後，眾人立刻上前幫忙拉住繩子，最終順利將該名男子救下來。

根據《極目新聞》報導，大陸安徽六安市6日晚間，一名男子在當地商場的一處空地上，腿部突然遭到一旁熱氣球的繩子纏住，當場被吊掛至中至少1公尺高。所幸現場民眾見狀後，立刻上前幫忙，最終順利將該名男子救下來。

▲一名男子被吊掛至中至少1公尺高。（圖／抖音）



事後一名目擊者指出，她路過廣場時，就看見該名男子的腳被熱氣球的繩子纏住，熱氣球不斷往上升，男子也就直接被拉力倒掛在空中「幸好當時附近的人趕緊跑來幫忙拉繩子，大約7、8秒就把人就下來了。」而商場相關工作人員則表示，該名男子後續並沒有大礙。

消息一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「要是沒有路人及時拉住，後果的不堪設想」、「熱氣球雖然沒飛很高，但要是從2公尺高頭部著地摔下來，也是會出人命的」、「呼籲大家要遠離熱氣球」、「商場你要多謝那個男的沒事，如果有事，商場你都不用開了」。

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