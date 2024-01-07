「中國依賴台灣＞台灣依賴中國」　謝金河：蔡英文執政8年巨變

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

財信傳媒董事長董事長謝金河7日專訪總統蔡英文時指出，台灣8年來有巨大的變化，首先2015年蔡英文就職前4個月，台灣的出口仍在衰退，但在她上任的這8年成長逾74%，這是台灣脫胎換骨的蛻變。他更點出，ECFA的205億占11%，但台灣半導體跟資通訊占73.4%，「所以現在可以了解到，其實是中國依賴台灣，比台灣要依賴中國大很多」。

謝金河在專訪蔡英文中攤開數據表示，8年當中，蔡英文是把台灣變大了，看到2015年，台灣出口連續衰退15個月，衰退10.95%，然後到2016年的1到4月是衰退10.7%，4月開始是222.5億元。

謝金河指出，大家可以檢視一下，在2016年蔡總統剛上任以後，全年的出口是2791.75，還衰退1.8%，但是到了2020到21到22，台灣出口連續大幅成長，這個成長我們最高到4794.42，從這個2022年跟2016年對比，成長74%點多。

謝金河表示，這個就告訴大家，台灣在這些年當中

我們的出口成長大幅的躍升；另外相對ECFA有關205億它占11%，但是台灣半導體跟資通訊占73.4%，「所以大家現在可以了解到，其實現在中國依賴台灣，比台灣要依賴中國大很多」。

另外，謝金河指出，蔡總統在任內，還有很大的一個是新南向，新南向到10月份為止，新南向的接單

正式超越中國大陸，這是一個非常重大的改變，在去年的1到11月，對美國的順差308，對東協314.4，對中國現在降到728。

謝金河表示，在馬總統的任內，其實台灣上市公司一年賺大概1.2兆到1.5兆，到蔡英文執政之後，其實那個變化非常大，尤其到2021年一年賺4.298兆，2022年賺3.98兆，那去年2023年大概前三季2.25兆。

謝金河表示，大家也可以看到，在經濟的九宮格裡面，台灣失業率最低、政府舉債現在最低。他說，股市在過去這段時間從8131到17500多，蔡總統上任七年半台股翻倍大漲，漲了百分之118。

社會福利的長照部分，謝金河表示，蔡總統的長照的預算大幅拉升以後，現在所有台灣每一個縣市

都可以享受到，家裡有老人的人都可以感受到，那個長照所散發出來的威力。

在財政的改善部分，謝金河表示，連續五年台灣稅入、稅出都有剩餘，都超過千億，在去年大家看到台灣稅收還有剩，然後還每一個人退6000元給大家。