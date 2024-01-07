「當台灣不存在對世界打擊很大！」　蔡英文：所以國際會共管風險

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日接受財信傳媒董事長董事長謝金河專訪，談及兩岸關係時表示，她從上任就定調「維持現狀」，也信守承諾維持現狀。她表示，現在國際認為，台灣非常關鍵且不可或缺的存在，當有一天台灣不存在時，對世界打擊很大，所以大家會一起來共管風險。

蔡英文訪問中表示，「兩岸關係」確實是每一任的政府跟每一任的總統最大的挑戰。她說，處理一個關係，一個雙邊的關係，不外乎是兩種情況，第一個是立場是一樣的，所以你們相安無事；第二個，是立場跟利益或許有衝突，在這種情況下，就必須要管理風險。

蔡英文說，因為跟中國，在這個相互的關係上，一直有一個差距，有一個分歧；換言之，就必須要管理這個風險，在國際的領域裡面，其實有經驗的政治人物都知道，有意見上的分歧不是最重要，最重要的應該是，有沒有能力管理這個風險。

蔡英文表示，所以她在開始執政的時候，已經就把它定調了「我們維持現狀」，她也信守承諾維持現狀；換句話說，她不會有變數，她減少變數，或許不同意她的意見，但是對她有一個基本的信賴，不會讓這個關係變得更複雜。

蔡英文接著說，她採取了比較穩健的立場，國際間也覺得這是一個可以相信的政府，大家也願意一起來合作，來管理這個風險。她指出，現在國際間認為，台灣其實是一個非常關鍵，而且不可或缺的國際上的存在。

蔡英文表示，不論從經濟、政治、地緣政治的角度

等來看，或從民主的角度來看的話，就是一個非常重要的存在，「當有一天台灣不存在的時候，對這個世界的打擊，其實是很大的，所以大家都會一起來共同管理這個關係，而且管理這個風險」。

蔡英文說，所以現在看到兩岸的這個風險，就是因為大家都知道說，不能夠讓它失控，所以大家就共同聚焦在管理風險上。