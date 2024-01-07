「馬時代台積電差點被併！士氣低」　謝金河：蔡執政才變護國神山

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

財信傳媒董事長董事長謝金河7日專訪總統蔡英文時指出，台灣的半導體是護國神山，但其實2015年前總統馬英九任內，茂德破產、力晶下市，紫光的趙偉國來台連台積電都要併，台灣士氣低落。他指出，台積電被稱護國神山，是2019年前後，台積電的格局才出來。

謝金河在專訪中表示，台灣今天的半導體叫護國神山，這個是在蔡英文任內出來的，2015年的時候大家知道馬前總統的尾聲，台灣那個時候茂德破產，力晶下市，然後紫光趙偉國來台灣，他全部都要收買，連台積電都要併，台灣那時候士氣最低落的時候。

謝金河表示，台積電叫護國神山，什麼時候開始的？應該在2019年前後，慢慢台積電那個格局，慢慢就出來了，在這些年當中，其實大家也可以感受到台灣的整個產業發展，這個產業的發展當中，其實最重要一個，就是台積電從南科開始。

謝金河指出，他也請教過副總統賴清德，他在台南市長任內，在南科獵地，像3奈米要放在南科的時候，地方有很多阻力，但是地方首長他要克服萬難，要解決這些現代地方的抗爭。

謝金河表示，在這些年當中，不管Google或艾司摩爾，他們幾乎都把研發基地設在台灣了，所以這些年，其實很多人都在講說，台積電會掏空台灣，但是魏哲家講說門都沒有。

對此，蔡英文表示，第一個最重要，當然是台積電的團隊技術掌握的能力非常的強，他們的企業的管理也非常的好，那台積電基本上它就是一個非常國際化的公司，所以它對於國際市場的變化其實是很敏感的。

蔡英文表示，它也會快速地調整它整個布局跟它的生產的技術等，但是更重要是台積電，需要有一個政府在後面，當這個市場有需要擴廠的時候，它可以快速地擴廠，讓市場需要技術的研發的時候它有研發的人才可以支應它。

蔡英文說，那台灣在政府的全力地支持跟人才的全力地支援的情況下，因為市場的需求的情況下，它一直在擴充，這就是為什麼在其他地方，都沒有辦法像台灣這麼成功的有半導體產業，「半導體產業的聚落，是非常非常龐大的，以至於就是說，最有效的生產還是在台灣」。