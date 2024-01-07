柯文哲爆韓私下說法不同　趙少康：韓國瑜可能騙他、安慰他而已

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨日於國民黨造勢上稱，民眾黨總統候選人柯文哲如同「空氣槍」，熱鬧但不會贏，喊話選票應盡快回流侯康配。對此，柯文哲透露「他跟我私下講的都不一樣」。國民黨副總統候選人趙少康今（7）日下午受訪則說，公開講比較重要，私底下講甚麼真的不重要，「韓國瑜也許是騙他、也許是安慰他啦！」

趙少康今日下午陪同立委候選人張斯綱車隊掃街，受訪時被問到，柯稱韓與自己的說法不同？趙少康表示，公開講比較重要，私底下講甚麼真的不重要，不是這樣嗎？私下講什麼我們真的不知道，也許是騙他、也許是安慰他，但韓國瑜昨天是公開在幾萬人面前說，撥出來幾百萬人看到，那才是真有意義，韓國瑜講的很好，那些話是有殺傷力的槍，而空氣槍蹦蹦沒殺傷力，差很遠的！

趙少康強調，基本上選到最後一週，選票要集中，選票不集中就是浪費，真的就浪費，投了半天不會當選，不是浪費嗎？讓民進黨繼續幹真的好嗎？

至於民進黨賴蕭配「在路上」宣傳影片在網路上發酵，趙少康說，這支「在路上」，根本就是「在戰爭的路上」、「在貪腐的路上」、「在台灣前途不確定的路上」、「在危險的路上」，所以1月13日要把這輛車子阻擋下來，另外開新車，讓台灣走向康莊大道。