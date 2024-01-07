顏寬恒控對手派送抹黑文宣　林靜儀：做過的事還怕人講

▲顏寬恒在記者會指控對手林靜儀意圖使人不當選。（圖／顏寬恒競總提供）

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區國民黨候選人顏寬恒7日控訴對手民進黨林靜儀，將抹黑的文件夾帶在選舉公報及投票通知單內，疑構成意圖使人不當選，將依法遞狀提告。林靜儀則回應，做過的事情，還怕人宣傳。

顏寬恒召開記者會表示，每次選舉他都會聘請身障人士，透過摩托車進行宣傳政見、政績，也兼顧幫助身障人士，讓他們獲得額外收入，但林靜儀卻利用這些身障人士以第三人名義，在大街小巷以喇叭進行抹黑。

顏舉證相關文宣，對手車隊分別在去年底及元月6日，以「這樣的人千萬不能讓他進入國會，他會用特權去壞事危害社會」、「不要一直再選黑金，讓他一直在國會，利用特權去做壞事情」等內容，夾帶在選舉公報及投票通知單內，他認為已是悖離事實的情緒性謾罵，不是客觀描述，符合意圖使人不當選要件，已請律師撰狀，預計周一委由律師前往台中地檢署遞狀。

▲顏舉證相關文宣，認林靜儀涉犯意圖使人不當選。（圖／顏寬恒競總提供）

顏強調，對於近日的司法訴訟十分有信心、因為沒有做的事情不用逃避，所以每次的開庭都一定準時前往，他比任何人都想要證明清白。

對此，林靜儀回應指出，這些（顏）做過的事情還怕人講、怕人宣傳，在地人最知道顏做過哪些見不得人、魚肉鄉民的事，在地人最知道顏對地方沒有建設，也沒能力擔任立法委員。