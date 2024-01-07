喊話國台辦「未來一周軍機別繞」　趙少康：表達對台選舉善意

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數關頭，國民黨副總統候選人趙少康今（7）喊話國台辦轉告解放軍有關部門，台灣剩不到一週就要總統選舉，中共軍機不要再到海峽中線附近，讓台灣海峽保持和平，讓台灣選舉平和，以表達對台灣選舉的善意。

趙少康今日上午陪同黨籍立委候選人李彥秀到內湖737市場拜票，在媒體聯訪之前，趙先講了兩段他自己的想法，第一是跟國台辦喊話，因昨看到美國新聞週刊報導，去年共機進入防空識別區1709架，12月減少為80架，全年還是比前年增加76%，今年也還是有共機過來，所以要跟國台辦喊話，請它轉告解放軍，剩下一個禮拜台灣要選舉，不要再過來。

趙少康呼籲，請讓台灣海峽和平，讓選舉平和，不然每天這樣來會給台灣人民壓力，既然12月都可以降低，1月是不是也可以降低，請國台辦轉達解放軍，對台灣選舉表達一個善意。趙續指，之前路透社稱大陸廣電總局施壓五月天講一中原則，當時趙疾呼國台辦應出來澄清，它們3、4個鐘頭內就出來說明，趙因此稱自己沒什麼管道，只能透過喊話，請國台辦轉達，希望未來一週台海平靜，共機共艦不要讓大家心神不寧。

至於第二個想法是法務部廉政處，趙少康表示，這是他所催生的，希望像香港有廉政公署直屬總督，也像新加坡貪污調查局直屬總理，這樣層級才夠高，但現在放法務部層級還是不夠高，例如檢察官貪污的話，廉政處要怎麼辦。趙因此說，廉政處應該改成廉政總署，最好放在總統府之下，最不濟則放在內閣行政院之下，侯友宜基本上沒有反對，他也是嫉惡如仇，只是問了學者有很多不同意見，總之肅貪的層級要提高，廉政總署跟特偵組分進合擊，特偵組抓大官，廉政總署抓一般官員。