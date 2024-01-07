曝柯文哲支持者就是「選爽的」　她示警：這股力量會延續到2026

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數6天，各陣營皆進入最後衝刺階段，民眾黨總統候選人柯文哲的前幕僚吳靜怡7日則在臉書表示，「柯文哲不會當選，卻有拉下任何人的能力」，支持柯文哲的人，沒有要選會勝選的，就是選一個自己「覺得爽」的，而這股力量可能會延續到2026縣市首長、議員選舉。

吳靜怡指出，有人說，柯文哲牽制了國民黨的票，這些票讓民進黨更好選，但她認為，應該分成20至29歲、30至39歲來看，20至29歲是天生的柯粉，這些人根本搞不懂，所以不可能「棄柯保侯」；30至39歲是七年級生，8年來的感受，討厭民進黨也討厭國民黨，「棄柯保賴」也不容易。

「支持柯文哲的人，並沒有要選勝選的，就是選一個自己『覺得爽』的。」吳靜怡表示，因此，藍、綠沒有任何人可以犯錯，但柯文哲和柯文哲團隊可以，這股力量會持續影響到2026地方首長、議員選舉，這次選舉出來的國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨不分區立委候選人黃國昌則能順勢提升在國民黨、民眾黨內的影響。

此外，吳靜怡分析，國民黨的雙北大票倉，台北市長蔣萬安恐怕守不住韓國瑜選總統2020年得票防線，「北票南補」的策略簡直困難，除非選前鴻海創辦人郭台銘站上雙北，不然，國民黨沒有任何拉力要支持柯文哲的改支持國民黨總統候選人侯友宜；而民進黨，她直言，競選影片「在路上」若沒有持續的東西丟出來，冷冰冰地選情，南部一票都不能少。

「賴蕭有續航力、柯文哲有爆發力、侯友宜後繼不知道怎麼出力！」吳靜怡表示，藍、綠現在沒有炮火對向柯文哲，就是擔心剩沒幾天會擦槍走火，柯文哲則是能混就混。