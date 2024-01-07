揭《在路上》隱藏大彩蛋　他諷：難怪賴清德一路上這麼開心！

▲《在路上》競選CF拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清的日前推出新的競選廣告「在路上–交棒篇」受到廣大迴響，影片中不僅有賴清德與副手蕭美琴，總統蔡英文更親自出馬，與賴清德做出「交棒」意象的環節。但世新大學傳播博士學程教授游梓翔7日就在臉書點出「在路上」的隱藏彩蛋，「在路上，原來是在開往『賴皮寮』的路上，難怪賴清德一路上這麼開心呢。」

游梓翔表示，「在路上」很會炒作話題，這是民進黨最擅長的選舉手法，用個虛構影片讓你感覺良好、讓你忘記現實，忘記貪腐、忘記災難，其中一個炒作題目是片中佈置了「彩蛋」，包括後照鏡裡的「藍車白車是背道而馳」，但他質疑，藍白代表六成民意，「和六成民意『背道而馳』很值得驕傲嗎？」

此外，游梓翔指出，仔細看的話，其實「在路上」還有兩個隱藏版的大彩蛋。他點出，民進黨是開轎車，明明可以坐更多人，中間卻把蔡英文丟包了；但藍營開的是貨櫃車，「貨櫃，向來承擔了台灣經濟的重擔」，這就凸顯了民進黨和國民黨「自私」與「承擔」的不同。他強調，「那幾位在那裡自己說笑，但台灣還是得有人來背負貨櫃，滿足大家需要。」

第二，游梓翔表示，影片最後，賴清德說完「我願意用生命來守護」的台詞之後，下一個出現的畫面，從街景上看是「瑞芳南雅路」，繼續往前開，35分鐘之後就會到達由國安人員和警察以生命守護的「賴皮寮」，他大酸，「在路上，原來是在開往賴皮寮的路上，難怪賴清德一路上這麼開心呢。」