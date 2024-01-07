批柯文哲切割毫無誠信　賴清德競總：民眾黨內還有多少馬治薇？

▲全國競選總部發言人陳世凱。（資料照／賴清德全國競選總部提供）

記者呂晏慈／高雄報導

民眾黨昨（6）宣布開除桃園市立委候選人馬治薇，她日前才與總統候選人柯文哲同框拜票，本周因涉嫌接受中方虛擬貨幣資助百萬元，遭桃園地院裁定收押禁見。民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人陳世凱今（7）批評，柯文哲日前才親自為馬治薇站台，稱讚馬治薇「非常優秀」、「刺客等級」，甚至稱「我們在內部都討論過了，原則上蘆竹就是馬治薇」，東窗事發後，柯文哲又隨即使出一貫手法，改口稱他很小咖、與他不熟。

陳世凱質疑，面對昔因賄選判刑定讞的前議長李全教與馬治薇，柯文哲再次開啟前後態度反覆模式，火速切割根本是狠打臉自己，自相矛盾、毫無誠信，請教柯文哲，到底社會大眾能相信柯文哲什麼？民眾黨內到底還有多少個馬治薇？

陳世凱補充，事實上，柯文哲對馬治薇的來歷可是如數家珍，過去替她站台輔選的時候，就曾誇獎她「當記者一路當上來」，認為她非常認真，將她視為民眾黨內年輕人的榜樣，希望黨內青年像馬治薇一樣改變台灣的政治文化。

陳世凱表示，若柯文哲所稱屬實，馬治薇過去爭取民眾黨立法委員提名參選時，民眾黨內就曾因為她的紅統背景，並未正式提名她，但柯文哲日前仍親自站台表示力挺，甚至公開誇獎馬治薇是榜樣，「試問柯文哲，難道向紅統靠攏就是你的中心思想？甚至還公然呼籲黨內青年一起跟進，真是令人啼笑皆非」。

陳世凱表示，民眾黨雖已將馬治薇開除黨籍，柯文哲也火速切割，改口稱她很小咖、自己參選與她不熟，但綜觀柯文哲長期下來的言行，包括「文哲大A」的十二門徒爭議、公開表態反對《排黑條款》、與賄選判刑定讞的李全教同框拉手喊凍蒜，直至站台力挺有紅統背景、收受中國資金協助介選的馬治薇，都不證自明對柯文哲來說，只要有利可圖、有票可拿，就算是黑金、賄選或紅統，柯文哲都可以妥協。

陳世凱質疑，若遭柯文哲稱很小咖的馬治薇，都能夠收受百萬元虛擬貨幣協助中國介選，那大咖還得了？請教柯文哲，柯心中的「大咖」到底是誰？民眾黨內到底還有多少個「馬治薇」？請柯文哲正面回應、誠實以告。