柯稱侯「猴子上樹就知屁股紅」　趙少康酸急了：哭解決不了問題

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚狠酸，如果換成國民黨總統候選人侯友宜執政，猴子爬到樹上一樣是屁股紅。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（7）日上午陪同立委候選人李彥秀掃街拜票時，受訪回擊，做總統的人言行必須一致且一貫，柯文哲說話變來變去，在兩岸、國際講話都是要算數的，哭也解決不了問題。

趙少康直言，「猴子上台就知屁股紅」這話柯文哲以前講過很多次，覺得柯是急了，明明參選總統演說提到兩次要組聯合政府，但侯康配說要組聯合內閣，柯又稱被吃豆腐、猴子不知屁股紅，說這說那不是很奇怪，一個要做總統的人言行要一致、一貫。

趙少康說，真的很不想批評柯文哲，因為將來還想合作，但他台北市長任內做得好不好，問台北市議員都知道，台北市預算一年將近2千億，8年將近2兆到底做了什麼？任內連一條捷運都沒開，只是把忠孝東路公車站牌拆了，五大弊案變成五大笑話，大巨蛋延宕8年浪費民脂民膏。

趙少康指出，柯文哲市長連任本來是要落選的，因為一邊投票一邊開票才贏丁守中3千票，反觀侯友宜市長連任大贏林佳龍46萬票，所以市長做不好，總統怎麼做得好；而且柯時常變來變去，兩岸國際都是要說話算數，到時哭跟哽咽都解決不了問題。趙表示，不想批評柯，但侯康配還是會貫徹承諾，當選會組成聯合政府，把各黨優秀人才網羅進來。