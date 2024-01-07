誤超速「被剎車」！完工降速沒通知　竟靠台鐵司機員「口耳相傳」

▲桃園鐵路地下化平鎮完成切換後，中壢路段雖取消慢行，但速限較以往調降，台鐵司機員未被通知靠口耳相傳避免超速。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

鐵道局去年底在桃園鐵路地下化平鎮完工切換後，中壢路線取消慢行，列車速限調降5公里，不過台鐵內部沒公告，司機員誤超速，啟動ATP列車自動防護系統剎車，司機員靠口耳相傳才得知。台鐵表示，鐵道局提出切換申請單未列速度變更，致電報無速限資訊，已補發公告。鐵道局則指切換和申請單是委託台鐵辦理。

不具名台鐵員工向《東森新媒體ETtoday》投訴，指台鐵中壢站南邊約68K+500到69K+100處，過往因應鐵道局施工，列車通過需慢行，降低速度至45公里通過，12月31日後，鐵道局施工完畢，原本慢行取消，但是列車速限仍有調整，從原本的一般列車100公里、電聯車105公里、普悠瑪125公里，分別降到一般列車95公里、電聯車100公里、太魯閣號120公里、普悠瑪110公里，路線旁有新限速標，ATP設定也有更改，但完全沒有通知負責開車的司機員。

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該台鐵員工指出，在司機員不知道速限調整下，導致不少司機員在不知情下誤超速，車子開到現場因為ATP剎車壓制速度，才發現原來有修正速限，且一直到1月5日還是完全沒有公告，台鐵的司機只能依靠「口耳相傳」互相提醒、主動降速，司機員遇到這種時候求助無門。

對此，台鐵公司表示，該工程主辦單位為鐵道局北分局，於路線切換前，鐵道局北分局應依規定向台鐵公司提出申請單，內容包含路線封鎖、電車線斷通電起訖時間、號誌機、電車線、路線、曲線半徑、慢行需求等設施設備改變、停用、啓用，台鐵公司再依該申請單製作電報及發佈公司內各相關單位。經查，這一案鐵道局的申請單中未提出切換後曲線半徑的改變及列車速度，導致台鐵依此發布的電報中未列出該路段切換後的速度變更。

▲桃鐵地下化平鎮完成切換後，中壢路段雖取消慢行，但速限較以往調降，台鐵司機員未被通知不知情。（圖／讀者提供）

台鐵公司指出，台北工務段辦理路線定線圖會簽、變更限速標誌、及台北電務段辧理ATP設定變更，是依之前參與鐵道局北分局召開會議的會議紀錄得知並辦理，非由公司內橫向聯繫議定，絕非台鐵公司內橫向聯繫不足所致。

台鐵強調，該案昨(6日)經台鐵公司確認路線變更條件，已補發電報予機務處。未來將加強審查工程單位提出申請單內容，並由運安處、各分區營運處、及工程主辦單位(包括鐵道局)聯合審定(Double Check)，以符周嚴。

交通部鐵道局則表示，桃園鐵路地下化平鎮路段12月22日切換時，會有一周慢行時間觀察軌道的穩定性，12月29日後恢復速限行駛。

鐵道局回應，當時鐵道局委託台鐵工務段辦理路線切換，因此切換前申請單也是委託台鐵工務段辦理，並非鐵道局提出申請單上無曲線半徑和速限等內容，速限調整也是依據台鐵工務段提報台鐵核定的速限建議，調整速限為95公里，工務單位也設置速限標，台鐵司機員發現速限標與以往速限不同，才會覺得怎麼沒有人告知。

不過據了解，經檢視台鐵工務段與交通部鐵道局簽訂代辦協議書，代辦範圍僅有施工中緊急搶修、配合路線切換作業、軌道切換後養護、辦理保修，其中沒有包括路線限速申請內容以及代辦申請書作業。