回家投票！雙鐵訂票數破43萬張　高鐵3時段座位快客滿

▲高鐵選舉疏運期間熱門班次已較為客滿。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

2024總統和立委大選1月13日登場，藍綠白火力全開衝刺，朝野發出催票令，雙鐵也紛紛加開加班車，選戰倒數9天，高鐵和台鐵已售出43.2萬張車票，預估仍會持續增加，高鐵尖峰時段座位已快客滿。

根據高鐵公司統計，截至今(4)日上午11時止，高鐵選舉疏運期間自1月12日到1月15日，共約26萬4千人次完成訂票。屆時高鐵將依現場人潮狀況，決定是否再加開臨時加班車或全車自由座列車。

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根據高鐵座位銷售統計，1月12日中午12時20分過後南下班次已較為客滿，13日選舉日下午13時半前南下班次也較客滿，14日收假日中午12時過後北上列車也較滿。

台灣高鐵也指出，選舉疏運期間高鐵特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日周五下午15至22時、13日周六投票當日7至12時的南下，以及14日周日收假日下午13至21時的北上，該3時段行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂，包括1~3車及8~12車。

高鐵公司提醒，自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車，各站也將加派人力，協助旅客順利乘車。

▲台鐵部分尖峰時段仍尚有空位。（資料圖／台鐵）

另台鐵公司表示，截至今(4日)中午12點止，總統及立委選舉疏運期間自1月12日到15日，對號列車共售出16萬8千張，全線對號列車平均售票率約4成，部分尖峯時段列車尚有座位。

台鐵公司指出，將持續觀察旅客訂位情形，研議於尖峰時段再增開列車。